فولاد ماهان قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه باشگاه فولاد ماهان که حامی رقابت های جام جهانی بود آمده است:« در موقعیتی که شرایط پیرامونی فدراسیون کشتی، مسئولان برگزار کننده رقابت های جام جهانی کشتی در ایران را نسبت به میزبانی دو دل کرده بود گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان به عنوان حامی همیشگی ورزش همگانی، قهرمانی و حرفه ای کشور به یاری مسئولان شتافت تا با قبول حمایت و برگزاری این رقابت ها به پرآوازه تر ساختن نام ایران و ایرانی در میان کشورهای سفر کرده به ایران و بازتاب این میزبانی در کشورهای مختلف جهان یاری رسانده باشد.



از دیگر سو گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان و باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد ماهان سپاهان با درک به هنگام دغدغه ملت شریف ایران در خصوص حذف کشتی از رقابت های المپیک همنوا شده و با کمک به برگزاری باشکوه آن در تهران در این خصوص پیشگام شدند. حرکتی که به ضرس قاطع در اذهان اهالی کشتی در سراسر گیتی به یادگار باقی خواهد ماند.



در این میان قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد و نایب قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران شیرینی این میزبانی را به کام تک تک مردم ورزش دوست ایران دو چندان کرد و جشن هواداران حاضر در سالن 12هزار نفری آزادی و شادمانی هفتاد و پنج میلیونی ایرانی ها را به همراه داشت.



به همین مناسبت گروه صنعتی ماهان سپاهان مفتخر است تا این افتخار ملی و غرور آفرین را به آحاد مردم به ویژه مقام معظم رهبری،ریاست محترم جمهور،روسای محترم قوای مقننه و قضاییه، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، وزیر محترم ورزش و جوانان و کلیه دست اندرکاران برگزاری این مسابقات تبریک و تهنیت می گوییم.»