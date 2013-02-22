نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها نقش تعیین کننده و حساسی در پیشبرد نظام اسلامی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدنقی لطفی عصر پنجشنبه در نشست با مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام، جمعی از کارکنان نهاد و اساتید گروه معارف با اشاره به نقش دانشگاه ها درتولیدعلم ومعرفت گفت:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه ها نقش تعیین کننده وحساسی درپیشبرد نظام اسلامی برعهده دارد.

وی ارتقا سطح بصیرت دینی،معنوی وسیاسی دانشجویان را عامل مهم واساسی در مبارزه با جنگ نرم دشمن عنوان کرد.

وی همچنین در دیدار با مدیران، کارکنان ومعلمان آموزش وپرورش گفت: آموزش و پرورش یکی از ارکان اساسی درتعلیم وتربیت نسل جوان است.

نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه ایلام دانش آموزان را آینده سازان کشور دانست و افزود: اخلاق و تعالیم اسلامی می بایست به عنوان یکی از اولویت های مهم درآموزش دانش آموزان مورد توجه قرار بگیرد.

وی همچنین بیان کرد: آشنایی دانش آموزان باحوزه های علمیه و برگزاری برنامه های فرهنگی و مذهبی بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.