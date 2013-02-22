جشنواره ای برای ترویج مدهای ایرانی و اسلامی 

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جشنواره مد و لباس گلستان در حالی روز پنجشنبه به کار خود پایان داد که استقبال زیاد از این نمایشگاه مبیین این واقعیت است که الگوهای ایرانی و اسلامی در پوشش به عنوان یک نیاز بوده و فطرت خداجوی ایرانیها در جستجوی این حلقه گمشده هستند.

به تاکید کارشناسان، لباس نماد و بیانگر اعتقاد افراد است و از روی پوشش افراد برخی منویات را می توان تشخیص داد جایگاه لباس بسیار ارزشمند است و لباس ها باید براساس نیازهای مخاطب، نیازهای دینی و بومی هر استان و سلائق جوانان و بانوی ایرانی طراحی و تولید شود..

استاندار گلستان در بازدید جشنواره مد و لباس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این نمایشگاه در کنار اینکه جشنواره است و مدهای جدیدی ارائه می کنیم و روی پوشش های اسلامی که متناسب با فرهنگ ایرانی و اسلامی خوب پردازش شد.

جواد قناعت افزود: این جشنواره برای پوشش های اسلامی مصداق ارئه می کند و به تولید ملی و اسلامی توجه دارد.

وی اظهار داشت: تاکنون نزدیک به 500 سفارش برای تولید آثار نمایشگاه ارائه شده و اگر وسعت تبلیغات بیشتر شود سفارشات نیز بیشتر می شود.

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز گفت: نمایشگاه برای طراحان فرصت ایجاد می کند که همدلی داشته باشند و در کنارهم بنیه واحدی را رقم زنند.

حمید شاه آبادی افزود: طراحان باید نیاز اجتماعی را بسنجد و مردم با اظهار نظر درباره مدلها در فرایند تولید مشارکت دارند.

وی تاکید کرد: هیچ اقدام از پیش تعیین شده ای نمی تواند پوشش ایرانی را تغییر دهد مگر اینکه بر اساس منویات و فطرت دینی مردم لباس ها شکل گیرد.

وی یادآورشد: آن چیزی که نمایشگاهها به سمت و سوی آن هستند بازگشت به فطرتهاست و توجه به نیازها و علائق دینی و بومی که با توسعه نمایشگاهها و جشنوارهایی از این دست افزایش می یابد.

در این جشنواره از سه لباس سنتی و بومی گلستان که موفق به دریافت مهر اصالت یونسکو شدند، رونمایی شد.

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان در این زمینه گفت: رونمایی از سه لباس با مهر اصالت یونسکو از جمله دستاوردهای این جشنواره بوده که انجام شد.

قربان عباسی افزود: شال و مانتوی سوزندوزی شاهکوه، تونیک سوزندوزی شاهکوه و روسری چاپ باتیک از استان گلستان نیز که موفق به دریافت مهر اصالت شده اند نیز دراین نمایشگاه درمعرض دید عموم قرار گرفته و رونمایی از آن ها نیز از برنامه های جشنواره مد ولباس گلستان بوده است.

وی اذعان داشت: فرهنگ سازی هویت اسلامی، ایرانی و احیای این هویت که از مظاهر آن پوشاک اجتماعی است، حمایت از تولیدات همراه با استانداردهای ارائه شده و تشویق و ترغیب تولید کنندگان برای عرضه لباس هایی متناسب با ارزش های اسلامی واحیای سنت و پوشش گذشته استان و تلفیق آن با مد از اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

600 اثر در جشنواره مد و لباس گلستان ارائه شد.