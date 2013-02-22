احداث 5 ساختمان بخشداری در شهرهای مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سيد محمد محمدي تاكامي افزود: مديريت فني و اجرايي راه و شهرسازي استان بر اساس برنامه پنجم توسعه موظف به انجام كليه امور مربوط به ساخت و سازهاي عمومي و دولتي در حوزه هاي بيمارستاني، بهداشتي ، فرهنگي ، ورزشي و... بوده و در اين راستا با بهره گيري از پيشرفته ترين روش ها و تكنولوژي روز مبادرت به طراحي، احداث و تجهيز پروژه هاي مذكور در سطح استان مي کند كه از جمله مي توان به عمليات اجرايي احداث ساختمانهاي بخشداري ها در شهرهاي استان اشاره کرد.



وي با اشاره به اینكه پروژه هاي مذكور بر اساس نظام فني و اجرايي کشور طراحي، اجرا و نظارت مي شوند، افزود: شهرهاي لاريجان، دهفري، گهرباران، سلمان شهر و لاله آباد بابل از جمله شهرهايي هستند كه احداث ساختمان بخشداري در آنها با صرف اعتباري بالغ بر 4400 ميليون ريال دردست اجرا است.



محمدي يادآور شد: در حال حاضر اين اداره کل ساخت و نگهداري راه و ساخت ساختمانهاي اداري مورد نياز دستگاه هاي اجرايي مشتمل بر بيش از 100 پروژه ساختمان اداري از جمله فرمانداري ها ، ادارات کل و شهرستاني،کتابخانه ها، مجتمع هاي فرهنگي و بيمارستانهاي دولتي فوق تخصصي را بر عهده دارد.

اهدا تندیس بیمارستان برتر کشور

رئیس بیمارستان امام علی(ع) آمل، از اعطای تندیس بیمارستان برتر کشور به این بیمارستان در دومین جشنواره کشوری و اولین کنگره بین المللی حاکمیت بالینی و ایمنی بیمار ایران خبر داد.

مهرداد جوادیان اظهار داشت: بیمارستان امام علی(ع) در این جشنواره کشوری که به همت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی، هفته جاری در تهران برگزار شد، موفق به کسب رتبه برتر در بخش حاکمیت بالینی و ایمنی بیمار شد.



وی افزود: بیمارستان در دومین سال متوالی، موفق به دریافت تندیس حاکمیت بالینی در سطح بیمارستانهای کشور می شود.



آغاز مسابقات قهرمانی تکواندو نونهالان

رئیس هیئت تکواندو نکا گفت: رقابت های 300 تکواندو کار نونهال پسر مازندرانی در مسابقات قهرمانی استان در نکا آغاز شد.

محسن رمدانی افزود: مسابقات تکواندو نونهالان قهرمانی استان در بخش پسران با حضور بیشتر شهرستان های مازندران در حال برگزاری است.



وی اظهار داشت: این مسابقات با حضور پسران تکواندو کار مازندارنی در 10 وزن در تالار ورزشی شهید طوسی نکا و با حضور تکواندو کاران سراسر مازندران در حال برگزاری است.



