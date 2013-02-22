به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون احمدی با بیان این مطلب افزود: با اجرای طرح های توسعه سنگ آهن تا پایان برنامه پنجم توسعه، ظرفیت تولید «سنگ آهن دانه بندی» به حدود 10میلیون تن، «كنسانتره» 63 میلیون تن و «گندله سنگ آهن» نیز به 58 میلیون تن خواهد رسید.



وی ادامه داد: این طرح های توسعه ای در معادن «سنگان»، «گل گهر» و «مركزی ایران» اجرا می شود.



رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به میزان ذخایر سنگ آهن كشور اظهار داشت: با توجه به این ذخایر و اكتشافات صورت گرفته، برنامه ریزی برای دستیابی به ظرفیت تولید 43 میلیون تن فولاد خام تا پایان برنامه پنجم توسعه صورت گرفته كه طرح های توسعه سنگ آهن نیز برای تامین مواد اولیه این میزان فولاد، در حال اجراست.

