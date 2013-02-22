66 نفر داوطلب عضويت در سازمان نظام پزشکی قم هستند

به گزارش خبرگزاري مهر، دکتر محسن فرقانی با بیان اینکه تمام تمهیدات لازم برای برگزاری پرشور و سالم این دوره از انتخابات از ماه ها پیش در استان قم پیش بینی شد، افزود: هیئت نظارت برانتخابات اسامی 75 داوطلب تائید صلاحیت شده را در مهلت تعیین شده اعلام کرد که این افراد تا پایان روز دوم اسفند مهلت داشتند تا نسبت به تبلیغات انتخاباتی در چارچوب ضوابط انتخابات نظام پزشکی اقدام کنند.

وي با اشاره به اینکه در حال حاضر و با انصراف 9 نفر 66 داوطلب عضویت در هیئت مدیره نظام پزشکی با یکدیگر رقابت می کنند، افزود: در ساعات اولیه اخذ رای در تنها شعبه اخذ رای در استان مستقر در دانشگاه علوم پزشکی قم، گروه های مختلف پزشکی استقبال خوبی داشته اند.

رئیس هیئت اجرائی ششمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی قم اظهار داشت به همین منظور 6 صندوق در محل اخذ رای ویژه پزشکان، دندانپزشکان، ماماها، داروسازان، لیسانسه های پروانه دار و علوم آزمایشگاهی ودکترای حرفه ای پیش بینی شده است.

وي با تاکید بر اینکه در انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها هر یک از مشمولین واجد شرائط ماده 22 قانون تنها فقط می توانند یکبار با ارائه کارت عضویت سازمان نظام پزشکی رای دهند افزود: بمنظور رفاه حال افرادی که قصد شرکت در انتخابات را دارند ولی کارت آنها مفقود شده است نماینده نظام پزشکی در محل شعبه اخذ رای جهت تائید ایشان حضور دارد.

فرقانی با بیان اینکه انتخابات از ساعت 8 صبح امروز چهارم اسفند آغاز شده گفت: طبق ضوابط زمان اخذ رای تا ساعت 17 در محل دانشگاه علوم پزشکی قم در خیابان شهید لواسانی(ساحلی) ادامه خواهد داشت و در صورت نیاز تمدید خواهد شد.

وی افزود: در محل اخذ رای نمایندگان فرماندار، بازرسی استان، عوامل انتظامی، حراست دانشگاه علوم پزشکی و تمامی اعضای هیئت های اجرایی و نظارت حضور دارند و بر حسن اجرای انتخابات نظارت دارند.

