مرحله دوم رزمايش طلايه داران بصيرت در خراسان شمالي اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه دومین مرحله از رزمایش طلایه داران بصیرت شامل كنترل اغتشاشات خياباني در شهرستان هاي مختلف خراسان شمالی با رمز محمد رسول الله(ص) توسط سردار علي فضلی؛ جانشین ستاد بسیج مستضعفان کشور آغاز شد.

جانشین ستاد بسیج مستضعفان کشور صبح امروز در آیین آغاز دومین مرحله رزمایش طلايه داران بصيرت در محل ستاد فرماندهي سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان شمالي در بجنورد عنوان كرد: تاكنون در 28 استان كشور رزمايش طلايه داران بصيرت برگزار شده و در چهار استان باقي مانده شامل استان هاي يزد، قم، كرمان و آذربايجان غربي نيز اين رزمايش تا پايان سال برگزار مي شود.

سردار علی فضلی اظهار داشت: در سال هاي اخير تا حدودي در زمينه افزايش توان رزمي بسيجيان غفلت شده بود و مقام معظم رهبري نيز به توجه ویژه به آموزش های نظامی و رزمی بسیجیان تاكيد فرمودند.

وي اضافه كرد: در راستاي اجراي فرمان ولي امر مسلمين جهان، امروز 20 هزار نفر از بسيجيان خراسان شمالي در رزمايش طلايه داران بصيرت اين استان شركت كردند و آمادگي خود را درحوزه رزم سخت و نرم به رخ دشمنان كشيدند.

سردار فضلي همچنين با اشاره به استقبال باشكوه و تاريخي مردم خراسان شمالي از مقام معظم رهبري درسفر ايشان به اين استان، تصريح كرد: مردم ولايت مدار خراسان شمالي در مهر ماه سال جاري بار ديگر با آرمان هاي امام راحل(ره) و انقلاب و نظام تجديد بيعتي دوباره كردند و برگ زرين ديگري بر كارنامه افتخارات خود افزودند.

رزمایش برگ طلایه داران بصیرت طي روزهاي سوم و چهارم اسفند ماه به صورت همزمان در تمامي شهرستان هاي خراسان شمالي با حضور 20 هزار نفر از بسیجیان اين استان در قالب گردان های بیت المقدس، عاشورا، امام علی(ع)، امام حسین(ع) و گردان الزهرا(س) برگزار شد.