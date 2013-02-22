پرداخت تسهيلات مسكن مهر به 350 خانواده در شهرکرد/ اجراي 145 طرح خودكفايي و اشتغال در کیار

به گزارش خبرگزاری مهر، مدير كميته امداد شهرستان شهركرد از پرداخت تسهيلات مسكن مهر به 350 خانواده دراين شهرستان خبرداد.



عليرضا اصغرزاده با اشاره به اينكه به هر خانواده مبلغ 60 ميليون ريال تسهيلات مسكن مهر و خريد آپارتمان اهدا شد، افزود: در مجموع مبلغ 21 ميلياردريال اعتبار هزينه شده براي تسهيلات مسكن اين تعداد خانوار بوده است.



وي يادآور شد: در بخش مسكن روستايي هم 125 ميليون ريال جهت ساخت مسكن نيازمندان پرداخت شد و در مجموع 200 پرونده براي دريافت تسهيلات به بنياد مسكن معرفي شدند.

اجراي 145 طرح خودكفايي و اشتغال در کیار

مدير كميته امداد شهرستان كيار از اجراي 145 طرح خودكفايي و اشتغال براي مددجويان زير پوشش كميته امداد خبرداد.



رضاشيريان گفت: از اين تعداد طرح 32مورد مشاغل خانگي و 113 طرح درزمينه طرحهاي اشتغالزا با اعتباري افزون بر10ميلياردو 500 ميليون ريال اجرا شده است.



وي بیان كرد: امسال تاكنون 90نفراز فرزندان مددجويان تحت حمايت اين نهادآموزشهاي خياطي، پرورش قارچ، گلدوزي و فني را به منظور ايجاد اشتغال فرا گرفتند.

همكاري 60 موسسه خيريه با کمیته امداد چهارمحال و بختیاری

مدير كل كميته امداد استان چهارمحال وبختياري از همكاري 60 موسسه خيريه با اين نهاد خبرداد.



ابوالقاسم رستگار گفت: اين موسسه هاي خيري با فعاليت بيش از 200 نفر در 9 شهرستان استان به كميته امداد خدمات رساني مي كنند.



به گفته وي همكاري اين موسسه ها در قالب اجراي طرح اطعام نيازمندان، تامين جهيزيه، بهداشت و درمان، پرداخت مستمري، مسكن و ساير خدمات آموزشي،همچنين مشاركت در برگزاري مراسم هاي مذهبي و جشن ها و تشكل شبكه هاي مردمي با اين نهاد همكاري دارند.

پرداخت 12 ميليارد ريال مستمري به نيازمندان شهرستان فارسان

مدير كميته امداد امام خميني شهرستان فارسان گفت: امسال تاكنون 12 ميليارد ريال مستمري به نيازمندان اين شهرستان پرداخت شد.



محمد رضا فتحي افزود: اين مبلغ مستمري در 11 ماهه امسال به دو هزار و 475 خانواده تحت حمايت پرداخت شده است .



وي بیان كرد: مبلغ ماهيانه مستمري مددجويان بين 45 تا 75 هزار تومان است كه با توجه به تعداد عائله مددجويان به آنان پرداخت مي شود.

کمک 60 میلیون ریالی یک فرد خیر به نیازمندان شهرکرد

مدير كميته امداد امام خميني شهرستان شهركرد گفت: يك فرد خير بيش از 60 ميليون ريال كمك غير نقدي خود را به نيازمندان اين شهرستان اهدا كرد .



عليرضا اصغرزاده افزود : اين كمكها شامل كالا و البسه بود كه بين خانواده ها نيازمند توزيع شد .



به گفته وي بانوان خير اين شهرستان امسال تاكنون 600 ميليون ريال براي كمك به نيازمندان جمع آوري كرده اند.



پرداخت 500 میلیون ریال کمک موردی به نیازمندان شهرستان کیار



مديركميته امداد شهرستان كيار گفت: از ابتداي امسال تاكنون 500 ميليون ريال كمك موردي به نيازمندان اين شهرستان پرداخت شد.



رضا شيريان افزود : اين كمكها به منظور رفع مشكلات درماني، تامين معيشت خانواده ها، هزينه هاي تحصيلي دانش آموزان و دانشجويان ،پرداخت هزينه ازدواج و تامين جهيزيه و خريد لوازم ضروري منطل و تعمير مسكن هزينه شد.



به گفته وي دراين مدت بيش از 250 ميليون ريال نيز كمك كالايي در اختيار خانواده هاي نيازمند قرار گرفت.