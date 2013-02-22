ثبت نام آزمون استخدامی شرکت ملی نفت هفته آینده آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، همچنین، آزمون کتبی استخدام قرار است روزهای پنجم و ششم اردیبهشت 92 برگزار شود.

پیش تر معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزیر نفت از کسب مجوز برای استخدام دو هزار و 676 نفر در آزمون اسختدامی سال جاری خبر داده و گفته بود آزمون استخدامی امسال با هماهنگی و نظارت معاونت توسعه منابع انسانی برگزار می شود، ضمن اینکه داوطلبان مورد نظر از طریق دانش آموختگان گروه «الف» دانشگاه صنعت نفت، دانش‌ آموختگان ممتاز دانشگاه ‌ها و فراخوان عمومی انتخاب می شوند.



به گفته کریم سلحشور، داوطلبان در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و در گروه های شغلی مورد نیاز جذب صنعت نفت می‌ شوند.



وی تاکید کرده بود که افراد تازه استخدام در برابر سمتهای سازمانی مصوب بلاتصدی و با رعایت دستورالعمل و ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی شایسته در صنعت نفت به کار گرفته می شوند.



داوطلبان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، دریافت دفترچه راهنمای آزمون و ثبت نام به آدرس azmoon.nioc.ir مراجعه کنند.