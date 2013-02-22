آموزش قوانین و ارتقای فرهنگ ترافیک در جامعه امری حیاتی است

سرهنگ بابک علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با ارائه برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت می توان مردم را در رفع مشکلات ترافیک سهیم کرد تا از این طریق اثرات منفی ناشی از ترافیک در جامعه به حداقل برسد.

وی اظهارداشت: آموزش و پرورش یکی از ارگانهايي است که می تواند نقش مهمی در ارتقای فرهنگ ترافیک نقش موثری ایفا کند.

فرمانده نیروی انتظامی فومن گفت: آموزش و پرورش به لحاظ نقش مهم آموزشی و تربیتی خود در قبال آینده سازان این مرز و بوم، دارای سهم عظیمی در تحولات فرهنگی و اجتماعی است.

وی افزود: برنامه های گوناگون آموزشی و تربیتی آموزش و پرورش سراسر کشور را تحت پوشش قرار داده و کودکان، نوجوانان و جوانان مخاطبان اصلی این نهاد هستند به طبع نفوذ تعالیم و آموزش های آن به درون خانواده ها نیز انکار پذیر است.

علیزاده ادامه داد: همچنین صدا و سیما از محبوبترین رسانه های گروهی در بین مردم است که می تواند نقش بسیار مهمی در ارتقا فرهنگ ترافیک شهروندان از خود ایفا کند.

وی گفت: ساخت برنامه های مناسب آموزشی می تواند گام موثری در آموزش و ارتقا فرهنگ ترافیک مردم باشد.

فرمانده نیروی انتظامی فومن یادآورشد: استفاده از روزنامه ها، مجلات و بولتن های تبلغاتی، نشریات، کتابهای آموزشی، چاپ بروشورها و پوسترها از دیگر راه های گسترش آموزش فرهنگ ترافیک است.