سفر رفت و برگشت 501 روزه به مریخ

به گزارش خبرگزاری مهر، این سازمان که "بنیاد الهام مریخ" نام دارد، دیروز در یک کنفرانس خبری در باشگاه ملی مطبوعات در آمریکا جزئیات برنامه های خود را برای این سفر آشکار ساخت.

زمان پرتاب پیشنهادی ژانویه 2018 تعیین شده و این ماموریت نیز " ماموریتی برای آمریکا" نام گرفته است.

تیتو در سال 2001 ، 20 میلیون دلار پرداخت کرد تا نخستین گردشگر غیر دانشمندی باشد که در ایستگاه بین المللی فضایی حضور می یابد. این کار او را نخستین مسافر خصوصی فضا کرده است.

اکنون سازمان او قصد دارد سفر رفت و برگشت501 یک روزه ای را به مریخ، ترتیب بدهد.

در این کنفرانس خبری به طور واضح و مشخص گفته نشد که آیا این ماموریت سرنشین دار است یا خیر، بلکه فقط اعلام شد این سازمان در تلاش برای تسریع اکتشافات آمریکا از فضا است تا به عنوان یک کاتالیزور مهم برای رشد آینده، رفاه ملی و دانش جدید گامی برداشته باشد.

توصیف رسمی این سازمان از این ماموریت این است: "ماموریتی برای آمریکا" دانش ، تجربیات و حرکتی جدید برای عصر آینده اکتشافات فضایی است.

هنوز اطلاعاتی در مورد تامین هزینه این ماموریت و چگونگی زنده ماندن مسافران احتمالی این سفر اعلام نشده است.