به گزارش خبرگزاري مهر، فاطمه رجبی با بیان اینکه هزار و 800 نفر از طلاب از مرحله مدرسه‌ای به این مرحله از مسابقات راه یافته‌اند، ادامه داد: در مرحله مدرسه‌ای 6 هزار و 152 نفر از طلاب در مسابقات علمی شرکت کرده بودند.

وی زمان برگزاری مرحله کشوری این مسابقات را 6 اردیبهشت‌ماه سال آینده و محل آن را شهر قم ذکر کرد و افزود: کسانی که 70 درصد امتیاز مرحله استانی را کسب کنند به مرحله کشوری راه پیدا می‌کنند.

مدیر آموزش عمومی حوزه‌های علمیه خواهران سراسر کشور این مسابقات را مختص طلاب سطح دو(کارشناسی) دانست و اظهار داشت: سئوالات این مسابقات به صورت عمومی طرح می‌شود و طلاب در مدت 120 دقیقه باید به 100 سئوال چهار گزینه‌ای پاسخ دهند.

وی مسابقات علمی سال جاری را چهارمین مرحله مسابقات علمی حوزه‌های علمیه خواهران ذکر کرد و گفت: امسال برای نخستین بار بانوان طلبه استان‌های خراسان شمالی و رضوی و جنوبی که در مجموعه مدیریت حوزه علمیه خراسان قرار دارند نیز در این آزمون شرکت می‌کنند.

رجبی زمان اعلام نتایج این مرحله از مسابقات را 15 اسفندماه اعلام کرد و گفت: طلاب برگزیده کشوری در پایه پنجم از شرکت در آزمون ورودی کتبی سطح سه (کارشناسی ارشد) معاف خواهند بود.

وی اهداف برگزاری این مسابقات را شامل ایجاد رقابت سازنده میان طلاب و مدارس علمیه، ارزیابی سطح علمی طلاب و نیز مدارس علمیه خواهران، ایجاد زمینه پیشرفت علمی و شکوفایی استعدادهای طلاب و شناخت طلاب ممتاز و استعدادهای درخشان به منظور ارائه خدمات ویژه به آنها و طراحی برنامه‌های خاص دانست.