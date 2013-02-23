بيمه اجباري خانه ها در برابر سيل و زلزله در دستور كار دولت و مجلس

حسن قدمي در گفتگو با خبرنگار مهر از بررسي لايحه اي در دولت خبر داد كه در صورت تصويب نهايي در مجلس تمامي ساختمانها و خانه هاي كشور بيمه اجباري حوادث غيرمترقبه مي شوند.

وي افزود: البته بخشي از اين لايحه هم در كميسيون عمران مجلس مطرح است و در دستور كار اين كميسيون تخصصي قرار دارد. به موجب اين لايحه بايد صندوقي تشكيل شود و در اين صندوق به صورت ماهانه مبالغي براي بيمه واحدهاي مسكوني واريز شود تا در صورت بروز حوادث غيرمترقبه و بحراني منابع اين صندوق در اختيار بازسازي واحدهاي مسكوني خسارت ديده قرار گيرد.

رئيس سازمان مديريت بحران كشور گفت: در اين لايحه تمامي زواياي اين طرح ديده شده تا بارمالي زيادي براي صاحبان املاك نداشته باشد و هر شهروندي بتواند با واريز ماهانه يا سالانه مبلغي خانه خود را بيمه حوادث كند.