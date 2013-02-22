به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت خودرو سازی فولکس واگن به عنوان بزرگ ‌ترین تولیدکننده خودرو آلمانی و بزرگترین خودرو ساز اروپا خودرو VW XL1 را به زودی رو نمایی می کند.

این خودرو دارای یک موتور دیزلی کوچک 800 سی سی است و یک موتور الکترونیکی جداگانه دارد که موجب می شود صفر تا 100 این اتومبیل هیبرید ظرف 12.2 ثانیه صورت می گیرد و بیشترین حد سرعت آن به 160 کیلومتر در ساعت می رسد.

صفر تا 100 این خودرو هیبرید ظرف 12.2 ثانیه صورت می گیرد و بیشترین حد سرعت آن به 160 کیلومتر در ساعت می رسد

خودرو XL1 ماه آینده در نمایشگاه موتور ژنو عرضه می شود و نخستین مدل آن تا پایان سال 2013 تولید می شود

فولکس واگن تاکنون از ارائه هرگونه جزئیاتی درباره قیمت این اتومبیل که تنها دو صندلی دارد امتناع کرده است اما XL1 دارای علمکرد ورزشی نیست بلکه یک اتومبیل دوستدار محیط زیست است و می تواند رکورد طی کردن 500 کیلومتر را با 3.78 لیتر بنزین بشکند.

جدیدترین خودرو فولکس واگن می تواند 50 کیلومتر را در حالت الکتریکی طی کند که در این حالت انتشار دی اکسید کربن آن به صفر می رسد.

انتشار کلی این خودرو تنها 21 گرم در هر یک کیلومتر است که این میزان کمتر از یک چهارم میزان تولیدی اتومبیل پریوس تویوتا است که به آن اتومبیل فوق سبز گفته می شود.

فولکس واگن درنظر دارد تا پایان سال 50 خودرو با استفاده از فیبر کربن تولید کند

این شرکت خودروسازی مدعی شده است که خودرو جدید XL1 می تواند تا 50 کیلومتر در حالت تمام الکتریک طی کند

دو موتور در قسمت پشت اتومبیل قرار گرفته و ولتاژ بالای باطری انرژی مورد نیاز موتور الکتریکی را که در جلو قرار دارد، تأمین می کند

استفاده از فیبر کربن در این اتومبیل موجب شده است که وزن کلی آن به 795 کیلوگرم برسد.

فولکس واگن تأیید کرده است که از این مدل 50 دستگاه درکارخانه خود واقع در شهر اوسنابروک، آلمان تولید می کند، اما جزئیاتی درباره قیمت آن مورد اشاره قرار نگرفته است.

قرار است این خودرو ماه آینده در نمایشگاه موتور ژنو به نمایش گذاشته شود و نخستین مدلهای آن نیز تا پایان سال 2013 تولید شوند.

این خودرو در کنار ابرخودرو جدید مک لارن با عنوان P1 قرا رمی گیرد که 0 تا 100 آن در سه ثانیه صورت می گیرد اما از سوی دیگر دارای ویژگیهای زیست محیطی نیز هست.

مک لارن اظهار داشته است که انتشار دی اکسید این اتومبیل با قیمت بیش از یک میلیون و 200 هزار داری کمتر از 200 گرم در یک کیلومتر است که این میزان در مقایسه با اتومبیلهای خانه هوندا آکورد بسیار قابل توجه است.

P1 مک لارن در مقایسه با سایر همتایان خود از همین شرکت دی اکسید کربن کمتری تولید می کند

درحال حاضر تویوتا پریوس شاخص خودروهای دوستدار محیط زیست است