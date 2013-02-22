استفاده از ظرفیت دانشگاهها در انتخابات ریاست جمهوری/ پرهیز از تبدیل دانشگاه به پایگاه جریانهای سیاسی

به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه و دومین نشست مشترک معاونان دانشجویی و فرهنگی اجتماعی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور با صدور بیانیه ای به کار خود پایان داد که در این بیانیه معاونان دانشجویی و فرهنگی اجتماعی دانشگاهها با اشاره به حضور پر شور مردم همیشه در صحنه در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن و آفریدن حماسه ای تاریخی و پر افتخار ، در پیروی از ولی امر مسلمین جهان، همبستگی خود را با آحاد ملت شریف و زمان شناس ایران اعلام داشتند.

شرکت کنندگان در این نشست، بر سیاستگذاری راهبردی برای ایجاد نشاط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در دانشگاهها، استفاده کامل از ظرفیتهای جامعه دانشگاهی با هدف زمینه سازی حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری از طریق برگزاری کرسی های آزاد اندیشی، نقد و مناظره های علمی و پرهیز از تبدیل دانشگاه به پایگاهی برای احزاب و جریان های سیاسی تاکید کردند.

در بند دیگری از این بیانیه معاونان دانشجویی و فرهنگی اجتماعی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ضمن محکوم کردن تحریم های غیر قانونی و تاکید بر ترویج روحیه مقاومت و ایستادگی در برابر زیاده خواهی های نظام سلطه جهانی، حمایت خود را از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال هدایت جریان بیداری اسلامی منبعث از انقلاب اسلامی ایران و همچنین دولت و مردم مظلوم سوریه به عنوان دژ مقاومت در برابر صهیونیسم جهانی اعلام کردند.

در این بیانیه، شرکت کنندگان با درخواست از دولت برای توجه ویژه به تخصیص اعتبارات به مجموعه دانشگاهی کشور، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضا کردند در بررسی بودجه سال 1392 از تخصیص اعتبارات بیشتر به مجموعه دانشگاهی کشور حمایت ویژه ای داشته باشند.

همچنین معاونان دانشجویی و فرهنگی اجتماعی دانشگاهها ضمن تاکید بر برنامه ریزی دانشگاههای کشور در جهت اجرای سیاست کلان اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار، تولید و سرمایه ایرانی، بر استمرار ، اهتمام و تقویت ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان تاکید کردند.

معاونان دانشجویی و فرهنگی اجتماعی دانشگاهها بر اطاعت کامل از منویات روشنگرانه مقام معظم رهبری در حفظ وحدت، ترویج تقوا و صبر در فضای عمومی کشور به ویژه دانشگاهها تاکید و فرمایشات رهبری را فصل الخطاب دانستند.