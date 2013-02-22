اقلیم لنگرود از مناطق پرجاذبه برای جذب گردشگر است

سید رضا پورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شهر خوش آب و هوا و حاصلخيز لنگرود که زيبايي دل فريب آن هر بيننده را به تحسين وا می دارد در بهاران زيباترين چشم اندازها را پيش روی ساکنان و مسافران می گشايد.

وی همچنین به اثرات مهم گردشگری در جامعه اشاره کرد و اظهارداشت: این صنعت نقش مهمی در احیاء و متنوع ‌سازی اقتصادی جوامع ایفا می ‌کند.

شهردار لنگرود گفت: توسعه‌ و مدیریت گردشگری به گونه‌ ای که با محیط سازگار باشد و به افت کیفیت آن نشود، عامل اساسی در دستیابی به توسعه‌ پایدار به حساب می‌ آید.

وی با بیان اینکه صنعت گردشگری دارای آثار اقتصادی و اجتماعی قابل ملاحظه ای است، افزود: ایجاد اشتغال و دستیابی به درآمد ارزی پایدار و مناسب و همچنین شناخت متقابل فرهنگی در راستای صلح و وفاق بین المللی از آثار اجتماعی و اقتصادی این صنعت است.

پورمحمدی با تاکید بر اینکه گردشگری در تنوع و غنا بخشیدن به اقتصاد محلی حائز اهمیت بسیار است، اظهار داشت: این صنعت برای تولیدات محلی اعم از صنایع دستی و یا محصولات کشاورزی برای ارتزاق گردشگران بازارهای جدیدی ایجاد خواهد کرد و همینطور در بهبود کیفیت فرآورده های کشاورزی و صنایع دستی نیز موثر است.

وی یادآور شد: گردشگری منبعی قابل اتکا در بسیاری از کشورهای توسعه ‌یافته و در حال توسعه است که می‌ تواند تاثیر فزآینده‌ ای بر افزایش درآمد چه در سطح ملی و نیز افزایش فرصت ‌های شغلی، افزایش دستمزدها، تحول و گسترش تولیدات داشته باشد.