حجاب دغدغه اصلی دوستداران نظام/ تقویت ولایت پذیری در بین مردم

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی سلیلی در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه ساری اظهار داشت: زنان مکتبی ما در جامعه اسلامی بعد از گذشت 34 سال انقلاب تفکر زینبی و زهرایی دارند.



این بسیجی مازندرانی با اشاره به اینکه رسانه های غربی بعد از فتنه 88 تلاش کردند تا انقلاب را از مسیر طلایی خارج کنند ولی ناکام ماندند، افزود: دشمن برای رسیدن به اهداف شوم خود دست به جنگ تمام عیار فرهنگی زده و خانواده ها را مورد هدف قرار داده است.



سلیلی، زنان جامعه اسلامی را در عرصه های مختلف اجتماعی همراه با مردان جامعه فعال دانست و ادامه داد: زنان مازندرانی در سن 60 سالگی نیز در اراضی کشاورزی فعالیت کرده و حضرت فاطمه و زینب(س) و شهیده های تاریخ اسلام را الگوی خود قرار دادند.



این استاد حوزه و دانشگاه مسئله عفاف و حیا را در جامعه دینی ما دغدغه دانست و خاطر نشان کرد: حیا زدایی کار کم خرجی است که دشمن در دوران اصلاحات به دنبال آن بود.



وی گفتمان حضرت زینب (س) را افتخار زنان تاریخ عنوان کرد و گفت: زنان جامعه اسلامی نشان دادند که علاقمند به چادر حضرت زهرایی هستند.



سلیلی با بیان اینکه سال 92 مقارن با ایام فاطمیه است، بیان داشت: از آنانی که درد دین دارند استدعا دارم که مسئله عید نوروز که گفتمانی ملی است مسئله عفاف فاطمی و اخلاق اسلامی را رعایت کنند.



وی رهبری را امام امت اسلامی عنوان کرد و افزود: باور به این داریم که انقلاب ما بین الطلوعین جامعه آخر الزمانی است.



این فعال بسیجی در سپاه کربلای مازندران با بیان اینکه همه امید انقلاب اسلامی به جوانان است، اظهار داشت: امام باقر(ع) فرمودند، یاران امام زمان(عج) 50 نفر زن و بقیه جوانانند.



وی یادآور شد: انقلاب اسلامی نیازمند سردار و سرباز است آن جبهه ای که مرشد نداشته باشد هلاک می شود.

سلیلی با اشاره به اینکه سیاست ما باید از کانال فقاهت بگذرد، افزود: رهبری مهندسی فرهنگی در مسئله علوم انسانی را در کنار مرجعیت و فقاهت مورد تاکید قرار دادند.



این استاد حوزه و دانشگاه مهمترین مسئله در جامعه اسلامی را ولایت پذیری عنوان کرد و اذعان داشت: اگر اصل مسئله ولایت نبود در بی اخلاقی اخیری که در جامعه پیش آمد تکلیف ما مشخص نبود.



وی افزود: اگر فتنه 88 در چین پیش می آمد این کشور تجزیه می شد و ما نیز بدون ولایت مثلث عراق و افغانستان را تکمیل می کردیم.



سلیلی در سخنانش حضور نماینده ولی فقیه استان مازندران را در اجلاسیه هفته آینده ای که با رهبری دارند را موضوع مهمی دانست و گفت: از همین تریبون ولایت پذیری خود را به رهبری اعلام می کنیم و اجازه نمی دهیم انقلاب اسلامی به دست نا اهلان و نا محرمان بیفتد.