به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی قادری صبح جمعه در کنگره شهدای کارگر استان با بیان اینکه استان اصفهان با وجود فعالیت‌های گسترده در عرصه صنعت به عنوان قطب نخست صنعت کشور به شمار می‌رود، اظهار داشت: همچنین استان اصفهان به عنوان قطب نخست کارگری کشور نیز به شمار می‌رود.

وی با تاکید بر اینکه حدود سه میلیون نفر از جمعیت استان اصفهان از جامعه کارگری هستند، ادامه داد: در دهه‌های انقلاب و به ویژه در دهه چهارم انقلاب نقش موثری در سطح کشور داشته‌اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان به تعداد کارفرمایان استان اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر 600 هزار نفر کارفرما در بخش‌های کار و تولید استان اصفهان فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه کارگران ، ادامه داد: امروز دشمنان از سخت‌ترین و شکننده‌ترین تحریم‌ها برای به چالش کشیدن ایران استفاده می‌کنند، اضافه کرد: اما پیشرفت‌های امروز ایران در عرصه اقتصادی نشان‌دهنده ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل امروز است.

قادری با تاکید بر اینکه برگزاری این کنگره‌ها سبب احیای فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه می‌شود، تصریح کرد: دبیر‌خانه دائمی این کنگره در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان راه‌اندازی شده است.