به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحمزه مالمیر با اشاره به اینکه ارزیابی کنترل داخلی در شفافیت اطلاعاتی بازار سرمای بسیار اثر بخش است، گفت: ارتقای شفافیت اطلاعاتی بازار سرمایه، حمایت از حقوق سرمایهگذاران و پیشگیری از وقوع تخلفات، جرایم و تقلبها از مهمترین اهداف این دستورالعمل است.
وی افزود: استقرار و بهکارگیری کنترلهای داخلی یکی از ابزارهای بااهمیت در برقراری گزارشگری مالی باکیفیت است و به هیئتمدیره و مدیران ارشد شرکت در ارائه اطلاعات قابل اتکاء و شفاف و نیز پاسخگویی هرچه مناسبتر کمک شایانی میکند.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار درباره شیوه آشنایی اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکتها با این سیستم ارزیابی جدید گفت: برای آگاهی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتها و در راستای پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم در بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار در نشستی تخصصی به تبیین الزامات استقرار و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی و نحوه اجرایی کردن دستورالعمل کنترل های داخلی می بپردازد.
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