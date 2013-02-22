به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحمزه مالمیر با اشاره به اینکه ارزیابی کنترل داخلی در شفافیت اطلاعاتی بازار سرمای بسیار اثر بخش است، گفت: ارتقای شفافیت اطلاعاتی بازار سرمایه، حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و پیشگیری از وقوع تخلفات، جرایم و تقلب‌ها از مهمترین اهداف این دستورالعمل است.

وی افزود: استقرار و به‌کارگیری کنترل‌های داخلی یکی از ابزارهای بااهمیت در برقراری گزارشگری مالی باکیفیت است و به هیئت‌مدیره و مدیران ارشد شرکت در ارائه اطلاعات قابل اتکاء و شفاف و نیز پاسخگویی هرچه مناسب‌تر کمک شایانی می‌کند.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار درباره شیوه آشنایی اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکتها با این سیستم ارزیابی جدید گفت: برای آگاهی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها و در راستای پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم در بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار در نشستی تخصصی به تبیین الزامات استقرار و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی و نحوه اجرایی کردن دستورالعمل کنترل های داخلی می بپردازد.