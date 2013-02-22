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۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۳۲

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس:

ارائه گزارش ارزیابی کنترل‌های داخلی از سال 92 الزامی می‌شود

ارائه گزارش ارزیابی کنترل‌های داخلی از سال 92 الزامی می‌شود

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس گفت: شرکت‌های بورسی و فرابورسی از سال آینده موظفند، علاوه بر صورت‌های مالی سالانه و گزارش هیئت‌مدیره، گزارش ارزیابی کنترل‌های داخلی را در مجامع خود ارائه دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحمزه مالمیر با اشاره به اینکه ارزیابی کنترل داخلی در شفافیت اطلاعاتی بازار سرمای بسیار اثر بخش است، گفت: ارتقای شفافیت اطلاعاتی بازار سرمایه، حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و پیشگیری از وقوع تخلفات، جرایم و تقلب‌ها از مهمترین اهداف این دستورالعمل است.

وی افزود: استقرار و به‌کارگیری کنترل‌های داخلی یکی از ابزارهای بااهمیت در برقراری گزارشگری مالی باکیفیت است و به هیئت‌مدیره و مدیران ارشد شرکت در ارائه اطلاعات قابل اتکاء و شفاف و نیز پاسخگویی هرچه مناسب‌تر کمک شایانی می‌کند.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار درباره شیوه آشنایی اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکتها با این سیستم ارزیابی جدید گفت: برای آگاهی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها و در راستای پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم در بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار در نشستی تخصصی به تبیین الزامات استقرار و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی و نحوه اجرایی کردن دستورالعمل کنترل های داخلی می بپردازد.

 

کد مطلب 2003658

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