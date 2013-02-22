به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد خاتمی پیش از ظهر جمعه در جمع خانواده‌های شهدای کارگر استان با اشاره به اینکه شهدای کارگر دلداده انقلاب و نظام اسلامی ایران بوده‌اند و ملت ایران تنها در چهار‌ دیواری ایران اسلامی حضور ندارند بلکه ملت ایران با تمام وجود در تمام دنیا حضور دارند، اظهار داشت: از ابتدا عنوان کرده‌ایم که مشکل سوریه تنها با مذاکره برطرف می‌شود و پس از دو سال آمریکا و اتحادیه اروپا ناکام ماند.

وی با بیان اینکه به این نتیجه رسید که مشکل سوریه تنها با مذاکره برطرف می‌شود، ادامه داد: این موضوع به معنای موفقیت ایران است و تمام تلاش‌های دشمنان ایران این بوده که عقبه مردمی ایران را به چالش بکشانند.

امام جمعه موقت تهران با تاکید بر اینکه تحریم‌های دشمنان برای این بوده که اعتراض یا عدم اعتراض ایرانی‌ها را مشاهده کنند، بیان داشت: اما دست‌های ملت ایران در تمام عرصه‌ها بالا می‌رود و ایرانیان با مشت محکم و گره خورده مرگ بر آمریکا و استکبار را سر می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه هنوز اوباما برای به چالش کشیدن اراده ایرانیان دارد خمیازه می‌کشد، اضافه کرد: ایران در بحث 5+1 مذاکرات را ترک نکرده است بلکه کشور‌های خارجی بودند که مذاکرات را ترک کرده‌اند.

خاتمی با تاکید بر اینکه دشمنان همچنان درصدد این هستند که صدای اعتراض ملت ایران را در بیاورند، تصریح کرد: 22 بهمن امسال با وجود اینکه در شرایط تحریم‌ها و گرانی‌ها قرار داشتیم اما حضور ملت ایران در تمام استان‌ها در راهپیمایی چند برابر شده بود.

وی با بیان اینکه در شرایطی که صابون گرانی به تن تمام مردم زده شده ملت ایران هنوز با بصیرت و آگاهی از ارزش‌های ایران اسلامی در مقابل دسیسه‌های دشمنان دفاع می‌کنند، افزود: ملت ایران در مقابل قلدر‌ترین دیکتاتور‌های دنیا تاوان آزادگی، حریت و ایستادگی‌های خود را می‌دهد.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به اینکه ایران تنها کشوری است که در مقابل آمریکا به عنوان قلدر‌ترین دیکتاتور‌های دنیا ایستاده است، تاکید کرد: گوهر ولایت فقیه طی 35 سال گذشته انقلاب اسلامی ایران را در مقابل تمام توطئه‌ها و دسیسه‌های تهاجمی دشمنان حفظ کرده است.

وی گفت: شهدای ایران بین 15 تا 30 سال سن داشته‌اند و ایران برای پاینده بودن جمهوری اسلامی ایران گل جوانی خود را تقدیم اسلام و انقلاب کرده ند.

خاتمی با تاکید بر اینکه ملت ایران با حضور خود را راهپیمایی 22 بهمن امسال انقلاب و نظام اسلامی ایران را سربلند کرده‌اند، اظهار داشت: امیدواریم در انتخابات آینده نیز مردم به صورت با‌شکوه شرکت کنند و تمام شهدای اسلام و انقلاب ولایت‌مدار بوده‌اند و ولایت به عنوان اساسی‌ترین عنصر سبب ایجاد و شکل‌گیری انقلاب به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اینکه در صورتی که حضور ولایت فقیه در صحنه نبود انقلاب اسلامی ایران به پیروزی نمی‌رسید و در حال حاضر 35 سال از عمر انقلاب می‌گذرد، ادامه داد: حضور ولایت فقیه در صحنه سبب پیروزی انقلاب اسلامی ایران شده است.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه دشمنان طی 35 سال گذشته انواع توطئه‌ها و شیطنت‌ها را علیه جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته‌اند، اضافه کرد: مردم انقلابی جمهوری اسلامی ایران در مقابل تمام این توطئه‌ها و دسیسه‌ها استادگی کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه ملت ایران باید در تمام عرصه‌ها و زمان‌ها پشتیبان ولایت باشند تا کشور آسیب نبیند، تاکید کرد: از ابتدای انقلاب اسلامی ایران هیچ نهادی به اندازه نهاد ولایت مورد تهاجم‌های دشمنان نبوده است.

خاتمی با تاکید بر اینکه جریان‌های فتنه به توافق رسیده‌اند که از مدل ترکیه برای ضربه زدن به اسلام و ولایت به عنوان فتنه آینده علیه ایران استفاده کنند، افزود: کشور باید ولایت فقیه را در مقابل تمام توطئه‌ها حفظ کند.

وی بصیرت را یکی از اهداف برگزاری این کنگره دانست و گفت: سیاه‌نمایی‌های فوق‌العاده، چند برابر نشان دادن مشکلات و مأیوس کردن مردم از ابزار‌های دشمن برای ضربه زدن به اراده ملت ایران و به چالش کشیدن بصیرت آنها است.