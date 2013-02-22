دانشگاه آزاد اسلامی دامغان از موفق ترین واحدهای دانشگاهی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ملک محمدی پیش از ظهر جمعه در نشستی با نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان در سالن جلسات این واحد دانشگاهی اظهار داشت: یکی از موفقیت های دانشگاه آزاد دامغان برگزاری نخستین آزمون دکترای تخصصی است که باید این حرکت را به فال نیک گرفت و به رشد و توسعه هر چه بیشتر این واحد دانشگاهی کمک کرد.

وی اضافه کرد: با تصویب شورای عالی گسترش دانشگاه آزاد اسلامی مجوز ایجاد دانشکده علوم زیستی در واحد دامغان صادر شد.

افزایش دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان به پنج دانشکده

معاون حقوقی و امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: با تصویب این دانشکده تعداد دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان به پنج دانشکده افزایش پیدا کرد.

ملک محمدی از دانشکده علوم پایه، کشاورزی، فنی و مهندسی، حقوق و علوم زیستی به عنوان مهم ترین دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان یاد کرد.

وی خاطر نشان ساخت: با اعطای مجوز پذیرش دانشجوی دکترای تخصصی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان می توان از این حرکت به سوی استانداردهای نسبت استاد و دانشجو و با هدف ارتقای سطح علمی دانشجویان و تضمین کیفی سازی در آموزش گام برداشت.

معاون حقوقی و امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: امیدواریم با همراهی و همکاری مسئولان شهرستان دامغان بتوانیم بیش از گذشته به رشد و توسعه آموزش عالی این شهرستان کمک کنیم.

رشد و توسعه شهرستان دامغان در گرو رشد آموزش عالی

نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه ضمن تاکید بر اینکه کمک به آموزش عالی به رشد و توسعه شهرستان منجر می شود، اظهار داشت: آموزش عالی در بستر سازی جامعه با پذیرش دانشجو و تربیت آنان در علوم مختلف می تواند راه رشد و توسعه هر منطقه ای را فراهم کند و وظیفه ماست که در بستر سازی امکانات تلاش کنیم.

عبدالرحمان رستمیان خاطر نشان ساخت: شهرستان دامغان با داشتن مراکز آموزش عالی دولتی، غیردولتی و غیرانتفاعی توانست با پذیرش دانشجویان متعدد به پیشرفت همراه با رشد و توسعه در این شهرستان تلاش کند و این شهرستان را به یک قطب آموزش عالی تبدیل کند.

وی اضافه کرد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان نیز در کنار دیگر مراکزآموزش عالی شهرستان توانست راه پیشرفت و توسعه را با کسب مجوز رشته های تحصیلی طی کند.

نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی گفت: همه باید در جهت افزایش رشته های تحصیلی با طی کردن مراحل قانونی حرکت کنیم تا این شهرستان همانند گذشته مسیر علم آموزی همراه با پیشرفت را بپیماید.

در این نشست همچنین مرتضی علی آبادی فرماندار دامغان و حسین عباسپور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان مطالبی را در زمینه چگونگی پیشرفت و توسعه فضاهای آموزش عالی و اقدامات و فعالیت های دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان بیان کردند.