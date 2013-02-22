پارک جنگلی 400 هکتاری در بروجرد احداث می شود

محسن یعقوبی فر در گفتگو با مهر اظهار داشت: احداث پارک جنگلی در مساحتی بالغ بر 400 هکتار در مسیر جاده ونایی با مشارکت دانشگاه آزاد اسلامی، امور آب و منابع طبیعی در حال پیگیری است.

وی تصریح کرد: این پروژه در حال حاضر در آستانه اخذ مجوز از امور آب است و با پیگیریهای مستمر در تلاش هستیم تا این پارک را برای هفته منابع طبیعی کلنگ زنی کنیم.

معاون عمرانی فرمانداری ویژه بروجرد ادامه داد: احداث پارک جنگلی 400 هکتاری بروجرد یکی از ماندگارترین پروژه هایی است که در استان لرستان اتفاق خواهد افتاد.

وی در پایان گفت: احداث پارک جنگلی در راستای توسعه منابع طبیعی می تواند ما را به سر منزل مقصود برساند و در حفظ و نگاهداشت این عرصه یاری کند.

