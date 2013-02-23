دستگیری یک کارگر اخراجی به جرم دزدی اینترنتی از کارفرمای خود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالمطلب مرتضویان گفت: با هوشياري ماموران پليس فتای استان جوان 19 ساله اي كه با سوءاستفاده از روابط کاري، اقدام به برداشت غير مجاز از حساب اينترنتي کارفرماي خود كرده بود، شناسايي و دستگير شد.

وی افزود: كارشناسان پليس فتا پس از دريافت اطلاعات از شاكي و بررسي هاي اوليه متوجه شدند برداشت هاي غير مجاز، به شيوه اينترنتي انجام شده است.

مرتضویان اظهار داشت: تيم مجرب افسران پليس فتا متهم را در فضاي سايبري شناسايي و در اقدامي ضربتي با هماهنگي مقامات قضایي، وي را دستگير و به پليس فتا منتقل كردند.

وی بیان كرد: در بازجویي هاي انجام شده مشخص شد كه سارق اينترنتي، کارگر اخراجی فرد مالباخته بوده كه با داشتن رمز دوم حساب بانکي کارفرماي خود، در فرصت هاي مناسب، اقدام به برداشت اينترنتي کرده بود.

مرتضویان از معرفي این متهم به مراجع قضایي خبر داد و تاکید کرد: شهروندان به هيچ عنوان كارت عابربانك و رمز آن را در اختيار ديگران قرار ندهند و سعي كنند اين اطلاعات را در جايي يادداشت نكرده و به حافظه خود بسپارند.