دولتمردان آمریكایی با طرح موضوع مذاكره با ایران درصدد درهم شكستن نظام اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی در خطبه های نماز جمعه این هفته زنجان با بیان اینکه آمریکا هر وقت به بن بست می رسد همواره تلاش می کند برای رهایی از بن بست راه نجاتی برای خود پیدا کند افزود: آمریکا در تلاش است با طرح موضوع گفتگو نسبت به اجرایی کردن نقشه های شوم خود اقدام کند.

وی با بیان اینکه آمریکا برای رهایی از بن بست های خود در افغانستان، لبنان و عراق در تلاش است افزود: مذاکره با ایران راه نجات آمریکا محسوب می شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با اشاره به اینکه ایران به عنوان الگوی کشورهای اسلامی همواره مورد توجه ابرقدرت ها بوده است، افزود: مذاکره با آمریکا به نفع این کشور است.

حجت الاسلام خاتمی با بیان اینکه افزایش تحریم ها علیه ایران برخلاف گفته های سران آمریکا است افزود: مذاکره با آمریکا آری گفتن به همه خواسته های دشمن است.

وی با اشاره به اینکه همه شئونات ایران 25 سال در دست کشور آمریکا بود افزود: موفقیت های نظام اسلامی عرصه های نظامی، علمی و فناوری و هسته ای در بایکوت و تحریم آمریکا به دست آمده است.

حجت الاسلام خاتمی با بیان اینکه استکبار از دیدگاه مقام معظم رهبری یاغی گر محسوب می شود، افزود: استکبار نه تنها به ارزش ها اعتنایی ندارد بلکه زوگویی و یاغی گری از ویژگی های استکبار محسوب می شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان مذاکره بین ایران و آمریکا را برای آمریکا مهم عنوان کرد و گفت: مشکل ملت ایران با آمریکا امروزی نبوده بلکه به 50 سال قبل بر می شود.

حجت الاسلام خاتمی با تقدیر از قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی افزود: قاطعیت این قوه موجب مقابله با جرائم و مفاسد اقتصادی شده است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان همچنین با اشاره به نامگذاری روز 9 اسفند روز ملی حمایت از حقوق مصرف كنندگان اشاره كرد و ادامه داد: حقوق جامع و كاملی در حوزه تولید و مصرف كنددگان تدوین شده كه به دلیل قانون گریزی نتایج لازم را به همراه نداشته است.

حجت الاسلام خاتمی افزود: رعایت انصاف و اجتناب از گرانفروشی موضوعات مهم و اساسی است كه باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی با تسلیت رحلت آیت الله خوشوقت این عروج را ضایعه ای بزرگ برای جهان اسلام عنوان کرد.

