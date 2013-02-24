به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی، مجمع عمومی و انتخاباتی فدراسیون به منظور انتخاب رئیس فدراسیون در سالن شهدای جهاد علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز سه شنبه 8 اسفند ماه برگزار خواهد شد.



همچنین برابر اساسنامه فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی 55 نفر عضو مجمع حق رای خواهند داشت. فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی از سال 1384 تاسیس و در این انتخابات اولین رئیس فدراسیون انتخاب خواهد شد.