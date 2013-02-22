دشمن در آتش اختلاف مسئولان بنزین می ریزد/ دعواها برای دین خدا و احکام الهی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی در خطبه های نماز جمعه ورامین پس از دعوت خود و نمازگزاران جمعه به رعایت تقوای الهی با اشاره به ایام ولادت امام حسن عسگری افزود: دین خدا توسط ائمه اطهار حفظ شده و خواهد شد، مشیت خدای بزرگ این است که دین خود را حفظ کند.

وی اظهار داشت: خانه کعبه قبل از بعثت پیامبر(ص) به صورت یک بتخانه در آمده بود ولی رسول اکرم(ص) خانه کعبه را از آلودگی ها نجات دادند.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین سپس با اشاره به وفات حضرت فاطمه معصومه(س) افزود: وجود با برکت حرم مطهر این بانوی بزرگوار و برادر گرامی شان در کشور ما برای همه یک نعمت است.

عوامل پیروزی انقلاب اسلامی ضامن بقا و صلابت انقلاب است

وی در ادامه عوامل پیروزی انقلاب اسلامی را مورد اشاره قرار داده و تأکید کرد: کشوری که سیاستش، اقتصادش، قوای نظامی اش، مجلسش، دولتش و ...همه و همه تحت سلطه امریکایی ها بود با پایمردی شما مردم به استقلال رسید، خدا بر ما منت گذاشت و ملت قیام کرد و با رهبری امام(ره) با جان و دل در صحنه آمد.

با سابقه ترین امام جمعه کشور ادامه داد: رهبری صحیح امام(ره) در نهایت منتهی به پیروزی انقلاب شد و شاه با گریه و اشک و ناله رفت و حکومت جمهوری اسلامی به پیروزی رسید.

وی بیان داشت: یکی از عوامل پیروزی انقلاب اسلامی اتحاد و وحدت و عامل دیگر تبعیت از رهبریت امام(ره) بود، اگر این اتحاد و همدلی نبود، انقلاب پیروز نمی شد؛ این واقعیت قضیه است.

امام جمعه ورامین در ادامه یادآور شد: پشتیبان این نظام خدا است، هدف مردم و اتحاد آنها و پیروی ایشان از رهبری چیزی جز خدا نبود، اگر شهید می دادند، پولی خرج می کردند، همه برای خدا بود و خدا هم این ملت را حمایت کرد، همین عوامل پیروزی انقلاب اسلامی ضامن بقا و صلابت انقلاب است.

آمریکایی ها برای مذاکره التماس می کنند اما این التماس از روی مکر و خدعه است

وی تأکید کرد: به برکت انقلاب اسلامی امروز کشور ما از چنان عظمتی در دنیا برخوردار است که همگان متحیر شده اند، ما خود درون نعمتیم و آن را حس نمی کنیم.

آیت الله محمودی عنوان کرد: آمریکایی ها برای مذاکره التماس می کنند اما این التماس از روی مکر و خدعه است لکن همین که می آیند و تقاضای مذاکره می دهند نشان دهنده قدرت نظام اسلامی است، اگر این نعمت را شکر کنیم می ماند و اگر کفران کنیم اتحاد به افتراق تبدیل می شود.

این دعواها برای دین خدا و احکام الهی نیست

خطیب جمعه ورامین در بخش دیگری از خطبه ها گفت: این دعواهای موجود در کشور قطعا برای دین خدا و احکام الهی نیست، برای دنیا است؛ تقوای الهی داشته باشید، اوصیکم بتقوی الله؛ دین و نظام یک امانت الهی است در دستان ما و شما، عمر ما به سرعت می گذرد، اگر کوتاهی کنیم فردا عذری نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: این اختلاف ها برای ریاست جمهوری باشد، برای وزارت باشد، وکالت باشد، هرچه باشد مطرود است، از هم فاصله نگیرید، اگر فاصله تان زیاد شود قدرت خود را از دست می دهید، توی سر هم نزنید، دشمن می خواهد تفرقه بیفکند.

دشمن در آتش اختلاف مسئولان بنزین می ریزد

آیت الله محمودی گلپایگانی خطاب به مسئولان ارشد کشور اظهار داشت: تعدد افکار و تبادل نظر خوب است اما تفرقه خیر، برای دنیا چنگ در صورت هم نزنید، سعی دشمن بر این است که در این مقطع آرامش جامعه را برهم بزند، الان سر قضیه ریاست جمهوری اینها فعال شده اند، به اختلافات دامن می زنند، دشمن در آتش اختلاف مسئولان بنزین می ریزد.

وی خاطر نشان کرد: خداوند چند جا در قرآن دستور به وحدت و اتحاد می کنند، وحدت این نیست که دست از افکار خود بکشید، خیر، جلسه بگذارید، افکار خود را مطرح کنید و بعد که به یک نتیجه واحد رسیدید همه متحد به آن عمل کنید.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین با اشاره به رحلت آیت الله خوشوقت عنوان کرد: رحلت عالم ربانی آیت الله خوشوقت که سال ها خدمت کردند را تسلیت عرض می کنم؛ مردم قدر علما را بدانند، علما تا هستند قدرشان را نمی دانیم و ناشناخته هستند، زمانی که از دنیا می روند می فهمیم چه نعمتی از دست رفته است.