به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله ياراحمدی ظهر جمعه اظهار کرد: سيد ‌طاها حسينی از بوشهر، علی قلی‌زاده از خراسان شمالی، سيد ‌محمدحسينی ‌پور از سمنان، محمد بابا از قزوين و سجاد صادقی از كرمان نفرات اول تا پنجم بخش اذان معرفی شدند.

رئيس مركز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خيريه گفت: همچنين ابوالفضل طبسی و عماد عليزاده از خراسان رضوی، مهدی كديور از فارس، محمد سعيد اياسه از تهران، علی كاظمی از اصفهان، سيد ‌محمد چاوشی از قم، پويا محرابيان از اردبيل، محمدهادی ساجدی از گيلان، محمدجواد برخورداری از يزد، ابراهيم جعفری از گلستان، محمد مسعود علمی‌فر از زنجان از ديگر نفرات برتر اين دوره از مسابقات شناخته شدند.

ياراحمدی بیان كرد: ‌مهدی حق‌پرست از البرز، علی بدری از تهران، يوسف اياشی از خوزستان، رضا صفدری از سيستان و بلوچستان، سعيد روشن‌نيا از لرستان، بهنام حيدرنژايان از ايلام، حميدرضا مرادی از مركزی، آروين ديانتی از كردستان و محمدرضا رضايی از خراسان جنوبی از ديگر افراد شركت‌ كننده بودند.

وی افزود: براساس آمار اعلام شده قرار بود 35 شركت كننده در رشته اذان به رقابت با يكديگر بپردازند اما به‌دليل انصراف برخی در نهايت 26 نفر در اين رشته به رقابت پرداختند.

مراسم افتتاحيه سی و چهارمين دوره مسابقات سراسری قرآن شكوفه‌ها 3 اسفندماه در تالارنور اداره‌كل اوقاف و امور خيريه خراسان رضوی برگزار شد كه رقابت‌های اين دوره از مسابقات تا 10 اسفندماه در 2 مقطع برادران و خواهران رده سنی شكوفه ها ادامه دارد.