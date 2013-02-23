گرایش عمومی به استفاده از کالاهای داخلی مستلزم استانداردسازی است

عبدالله حاتم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رعایت استاندارد و برچسب استاندارد بر روی کالاها باعث ایجاد اعتمادسازی در بین آحاد مردم خواهد شد.

وی در ادامه به بحث ارتباط صنعت و دانشگاه اشاره کرد و اظهارداشت: دانش اساس قابليت توليد، ظرفيت نوآورى و دارايى راهبردى هر بنگاهى كه به آن در مقابل رقباى داخلى و بين المللى مزيت رقابتى مى بخشد.

رئیس دانشگاه گیلان با بیان اینکه برقراري ارتباط منسجم و سازمان يافته بين صنايع و دانشگاه ها يکي از نيازهاي اساسي کشور است، گفت: توسعه علوم و فناوری در سطح کشورها یکی از دستاوردهای مستقیم همکاری مراکز دانشگاهی و پژوهشی با صنایع است.

وی با اعلام اینکه ارتباط سازنده و هدفمند دانشگاه ها و صنایع یکی از موضوعات مهم است که در سالیان اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است، افزود: با برنامه ریزی راهبردی می توان از این فرصت های ذی قیمت در جهت توسعه و شکوفایی کشور بهره های فراوان برد.

حاتم زاده در ادامه دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي در كشورها را هسته اصلي توليد علم و دانش دانست و اظهارداشت: با تربيت نيروهاي كاردان، متخصص و پژوهشگر می توان بر روند توسعه، توليد و افزايش توانمندي هاي جامعه تاثير اساسی گذاشت.

وی همچنین ایجاد ارتباط تنگاتنگ بين مراكز آموزش عالي و دانشگاهي با صنايع را از اقدامات مهم و اساسي ذکر کرد و یادآورشد: اين ارتباط منجر به عرضه انديشه ها و ايده هاي جديد به صنايع شده، علاوه بر شكوفايي استعدادها و خلاقيت هاي دانش پژوهان و دانشجويان، موجب ارتقاء علمي و عملي در بخش صنعت كشور می شود.