هدف میزان بومی گرایی است/آماده سازی تیم پر قدرت والیبال بانوان برای فصل بعد

مهری جانداری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیمی همانند میزان خراسان که در یک چنین شرایطی از اول فصل قرار دارد با تعویض سرمربی و یا بازیکن در نهایت کاری را از پیش نخواهد برد.

نایب رئیس بانوان هیئت والیبال خراسان رضوی افزود: این تیم در ابتدای فصل باید تقویت می شد اما برخی بازیکنان را تیم در اختیار نگرفت و تعدادی از بازیکنان نیز نیامدند و همین مسئله روی نتایج این تیم تاثیر گذاشت.

جانداری بیان کرد: هدف موسسه میزان از تیم داری در قسمت بانوان بومی گرایی و حمایت از بازیکنان بومی استان بود اما این تیم در ابتدای فصل ضعیف بسته شد.

وی افزود: اگر مسئولان این تیم از هیئت والیبال کمک می گرفتند یا یک مسئول فنی به تیم اضافه می شد شاید این تیم می توانست با استفاده از تجربیات مدیر فنی تیم و همچنین هئیت والیبال بازیکنان قوی تر و بهتری را به تیم اضافه کند و در نتیجه نتایج بهتری برای تیم رغم می خورد.

نایب رئیس بانوان هیئت والیبال خراسان رضوی بیان کرد: ظرفیت والیبال بانوان خراسان رضوی بیش از این چیزی است که می بینیم و ما بازیکنانی داریم که جا دارد در تیم میزان خراسان بازی کنند و به این تیم محبوب مشهد کمک کنند.

جانداری افزود: همان گونه که بارها گفته ام موسسه میزان با ورود به بخش ورزش استان جان تازه ای به والیبال استان بخشیده است و با این سرمایه گذاری که این موسسه در بخش والیبال استان انجام داده، جای دارد تا در قسمت بانوان نیز یک تیم قوی و پر قدرتی را برای فصل آینده داشته باشیم.

وی تصریح کرد: اگر سرمایه گذاری در بخش والیبال بانوان استان کمی بیشتر باشد مطمئنا بانوان ورزشکار استان خواهند توانست از ورزش خراسان رضوی به خوبی دفاع کنند.