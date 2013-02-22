انهدام باند 18 نفره سارقان فيوج با کشف 167 فقره سرقت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ افضل گلزاري به تشريح يکي از عملياتهاي مهم پليس در 20 روز گذشته پرداخت و اظهار داشت: اقدامات خوب پليس اين استان مرهون همکاري، همدلي و پشتيباني مردم شهرستانهاي غرب استان تهران است.



جانشين فرماندهي انتظامي ويژه غرب استان تهران با اشاره به تعامل وهمکاري خوب مردم با پليس در 11 ماه گذشته گفت:اقدامات خوب پليس در مدت زمان گذشته مرهون همکاري،همدلي وپشتيباني مردم شريف شهرستانهاي غرب استان تهران بوده است.



انهدام باند بزرگ سارقان فيوج وکشف 167 فقره سرقت منزل، مغازه واماکن



افضل گلزاري در ادامه به عمليات مهم پليس اين استان و انهدام باند بزرگ سارقان فيوج وکشف 167 فقره سرقت منزل، مغازه و اماکن اشاره و اضافه کرد: در پي وقوع چندين فقره سرقت منزل ومغازه در شهرستان ملارد، موضوع در دستور کار کارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت.



وی با اعلام اينکه در ابتداي کار و تحقيقات پليس مشخص شد سارقان بصورت باندي و با استفاده از خودروهاي مدل بالا"زانتيا، پژو 206 و405" پس از شناسائي منازل خالي از سکنه اقدام به سرقت مي کردند.



این مسئول در تشريح عمليات دستگيري سارقان فيوج گفت: در ادامه تلاشهاي پليس یک سارق منزل بنام "محمد- الف" توسط ماموران کلانتري 11 مرکزي شهرستان ملارد در مارليک دستگير شد سارق در بازجوئيهاي پليس به همدستي با تعدادي از افراد طايفه فيوج در سرقت شهرستان ملارد اعتراف کرد.



با تشکيل پنج تيم ويژه از کارآگاهان پليس آگاهي، شناسائي سارقان فيوج در دستور کار قرار گرفت تا اينکه پس از چندين شبانه روز تعقيب ومراقبت، هشت سارق فيوج بنامهاي "ايمان-م"، "مجتبي-م"، "نعمت-ت"، "فرزاد-م"، "پرستو-م"، "اعظم-ع"، "عظيم- م"، " فرزاد-ه" و 9 مالخر در شهرستان ملارد شناسائي و دستگير شدند.



اين گزارش حاکيست در بازرسي از منازل و مخفيگاه سارقان فيوج ومالخران، اموال مسروقه شامل لوازم خانگي و برقي به ارزش یک ميليارد ريال و سه دستگاه خودروي تيزرو و سبک و یک دستگاه موتورسيکلت مسروقه کشف وسارقان در بازجوئيهاي پليس به 167 فقره سرقت منزل،مغازه واماکن خصوصي در شهرستانهاي ملارد، شهريار، قدس و استان البرز اعتراف کردند.



اعضاي باند سارقان فيوج در بازجوئيهاي پليس اعتراف کردند: با پرسه زني در مناطق ومحله هاي مرفه نشين، پس از اطمينان از خالي بودن منازل، اغلب منازل ويلائي را مورد سرقت قرار مي دادند.