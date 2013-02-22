هیات مدیره جدید انجمن حقوق پزشکی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی عادی انجمن علمی حقوق پزشکی روز گذشته در تالار عدالت دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

دکتر علیرضا زالی در این دوره از انتخابات هیات مدیره، به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شد و به عنوان یکی از پزشکان موثر در امور حقوق بیماران در این هیات مدیره قرار گرفت.

این انجمن علمی در سال 88 تاسیس شده و ریاست آن بر عهده آیت الله سیدمصطفی محقق داماد و نایب رئیسی آن برعهده دکتر علیرضا زالی است.

انجمن علمی حقوق پزشکی در سال جاری به عنوان انجمن برگزیده از میان 287 انجمن علوم انسانی انتخاب شد.