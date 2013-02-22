اجراي فرامين رهبري بايد در عمل به منصه ظهور برسد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيد جواد آيت اللهي در خطبه هاي اين هفته نمازجمعه يزد اظهار داشت: عده اي فقط در شعار و گفتار فرمايشات رهبري را اطاعت مي كنند و هرگز به عمل نمي رسند در حالي كه مسئولان موظفند فرامين رهبري را در عمل به كار گيرند.

وي بيان كرد: از مسئولان نظام مي خواهيم كه مشكلات مردم را حل كنند و به فرمايشات رهبري نيز عمل كنند.

آيت اللهي با بيان اينكه مسئولان نظام بايد به اتحاد و يگانگي برسند، افزود: وقتي توطئه ها از هر طرف شكل مي گيرد و دشمنان از هر طرف هجوم مي آورند، بايد بزرگان نظام اتحاد داشته باشند و مشكلات مردم را حل و فصل كنند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اظهارات اخير آمريكا اظهار داشت: آمريكاييها توقع دارند كه همه مردم در مقابل حرفهاي بي منظق آنها تسليم شوند اما ملت ايران تسليم شدني نيست.

آيت اللهي تاكيد كرد: امت جمهوري اسامي ايران، منطق، توانايي و اقتدار دارند و در سايه اقتدار خداوند و امام زمان (عج) در مقابل زورگويي هاي افرادي كه خود را ابرقدرت مي دانند اما در واقع خيالشان پوشالي است، مي ايستند.

وي همچنين سالروز شهادت حضرت معصومه (س) را تسليت گفت و به بيان كرامات اين بانوي بزرگ پرداخت.