سایپا حاکم میدان بود/می توانستیم سه امتیاز این دیدار را از آن خود کنیم

به گزارش خبرنگار مهر،مجتبی تقوی سرمربی تیم فوتبال سایپای البرز پس از دیدار مقابل ذوب آهن در نشست خبری اظهار داشت: در این دیدار دو نیمه متفاوت را شاهد بودیم ، در نیمه اول تیم ما حاکم میدان بود و موقعیت هایی خوبی را برای گلزنی به دست آوردیم یک صحنه مشکوک در محوطه جریمه اتفاق افتاد که داور آن را بیرون از محوطه منظور کرد. در نیمه دوم ذوب آهن بازی قابل قبولی را به نمایش گذاشت و با ارسال توپ به روی دروازه ما سعی می کرد موقعیت خلق کند ولی مدافعان ما امروز روز خوبی داشتند.

وی ادامه داد: ما می توانستیم سه امتیاز این دیدار را از ان خود کنیم ولی در زدن گل نا موفق بودیم.

تقوی در خصوص ادامه فصل افزود: بازی ها را تا انتهای لیگ برتر جدی می گیریم و بازیکنان باید با انگیزه بالا بازی کنند. به دنبال فوتبال پاک هستیم و نمی گذاریم به شرفمان لطمه بخورد.

وی در پایان با انتقاد به زمین مسابقه گفت: امروز هر دو تیم به بازی مستقیم رو آوردند و اگر زمین مسابقه هموار بود بازی بهتری را شاهد بودیم.