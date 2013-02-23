60 فعال قرآنی دامغان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، استاد حوزه علمیه مشهد در آئین تجلیل از 60 فعال قرآنی که شامگاه جمعه در تالار منوچهری دامغانی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهر برگزار شد، به نقش و جایگاه قرآن در جامعه دینی و اسلامی پرداخت و اظهار داشت: قرآن راه و رسم درست زندگی کردن و حق را از باطل تشخیص دادن را به ما نشان می دهد.

حجت الاسلام سید ابوالفضل موسوی افزود: انس با قرآن ما را از ظلمت و گمراهی نجات می دهد و راه خوشبختی و سعادت را به ما می آموزد.

وی تصریح کرد: یکی از برنامه هایی که باید به آن بیشتر بپردازیم انس جوانان با قرآن است و این مهمترین وظیفه ما است.

جامعه امروز باید از مفاهیم و علوم قرآنی سیراب شود

این استاد حوزه علمیه مشهد به نقش و جایگاه کانون و موسسات قرآنی در جامعه پرداخت و اظهار داشت: کانون ها و موسسات قرآنی می توانند در جذب جوانان و انس آنان با قرآن با آموزش علوم و معارف قرانی تاثیر گذار باشند.

موسوی اضافه کرد: امروز باید جامعه ما از مفاهیم و علوم قرآنی سیراب شود و کانون ها و موسسات قرانی نیز در جامعه دینی و اسلامی گسترش پیدا کند.

وی شهرستان دامغان را به عنوان یکی از شهرستان های پرورش دهنده علوم قرآنی بیان کرد و افزود: این شهرستان در زمینه تربیت دانش پژوهان قرآنی و علاقمندان به قرآن در سطح کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و باید تلاش شود تا در این زمینه بهتر از گذشته گام بردارد.

استاد حوزه علمیه مشهد گفت: برگزاری چنین نشست هایی با هدف تجلیل از فعالان قرآنی زمینه جذب هر چه بیشتر علاقمندان به قرآن را فراهم می کند.

500 نفر دامغانی عضو کانون جوانان میثاق هستند

مسئول کانون قرانی جوانان میثاق دامغان نیز در این آئین اظهار داشت: این کانون از سال 1368 فعالیت خود را در این شهرستان آغاز کرده و تا کنون 500 نفر در این شهرستان به عضویت این کانون در آمدند.

سید محمود حسینی پور فعالیت گروه تواشیح میثاق را به عنوان یکی از موفق ترین گروه های تواشیح استان سمنان ذکر کرد و اضافه کرد: این گروه به عنوان اولین گروه تواشیح در استان فعالیت خود را آغاز کرد که به عنوان یکی از افتخارات این کانون به حساب می آید.

وی یادآور شد: گرچه تا عمل به تمامی مضمامین قران فاصله داریم ولی تلاش می کنیم که مایه زینت برای قران کریم باشیم.

علوم قرآنی سعادت دنيا و آخرت انسان را تأمين مى ‏كنند

مسئول کانون قرآنی جوانان میثاق دامغان خاطرنشان ساخت: کسی که خالصانه با قرآن مانوس باشد می تواند در امور اجتماعی موفق تر از دیگران عمل کند.

حسینی پور ضمن تاکید بر اینکه هر چه داریم از دولت قرآن است اضافه کرد: این یک واقعیت و افتخاری بزرگ برای ما شیعیان است پس باید بکوشیم نسبت به قرآن تعهدات خودمان را عمل کنیم تا در قیامت شرمنده نباشیم.

وی با بیان اینکه تجلیل از فعالان قرآنی نوعی احترام به قرآن است گفت: بعضى از علوم علاوه بر سعادت دنيا، سعادت آخرت انسان را هم تأمين مى‏كنند و علوم قرآنی از این دست معلومات است.

به گزارش مهر، در این آئین از 60 نفر فعال قرآنی عضو کانون قرانی جوانان میثاق دامغان با اهدا لوح و جوایزی تجلیل و تقدیر بعمل آمد.

اجرای گروه تواشیح، پخش کلیپ و قرائت قرآن از سوی قاریان نمونه کشوری و استانی عضو کانون قرانی جوانان میثاق دامغان از دیگر برنامه های این آئین بود.

این آئین قرآنی از سوی انجمن قرآن و نهج البلاغه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دامغان، کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر دامغان و کانون قرانی جوانان میثاق دامغان برگزار شد.