پلگرینی با سران منچسترسیتی به توافق رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نوشته رسانه های شیلیایی، مانوئل پلگرینی سرمربی 59 ساله باشگاه مالاگا با سران باشگاه منچسترسیتی به توافق رسیده و گفته می شد جانشین روبرتو مانچینی سرمربی ایتالیایی این باشگاه خواهد شد. البته هنوز زمان پیوستن پلگرینی به منچسترسیتی مشخص نشده اما گفته می شود او در پایان فصل هدایت این باشگاه انگلیسی را به عهده خواهد گرفت.

این در حالی است که مدیر برنامه های پلگرینی چندی پیش اعلام کرد این مربی شیلیایی پیشنهاد باشگاه رم ایتالیا را در ماه ژانویه رد کرده است. پلگرینی که در سال 2006 با ویار ئال به نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا رسید سابقه مربیگری باشگاه رئال مادرید را نیز دارد. او در این فصل مالاگا را برای نخستین بار در طول تاریخش به لیگ قهرمانان رساند و حتی از مرحله گروهی هم به عنوان تیم نخست صعود کرد.