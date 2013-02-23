  1. فرهنگ و ادب
۵ اسفند ۱۳۹۱، ۷:۵۹

تجدید چاپ دو کتاب رابرت گریوز در ایران بعد از 30 سال

تجدید چاپ دو کتاب رابرت گریوز در ایران بعد از 30 سال

کتاب‌های «منم کلودیوس» و «خدایگان کلودیوس» نوشته رابرت گریوز نویسنده، شاعر، مترجم و اسطوره‌شناس مطرح انگلیسی بعد از 30 سال دوباره در ایران منتشر می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات نیلوفر برای انتشار هر دوی این کتاب‌ها با ویراست دقیق‌تر نسبت به چاپ اولشان، مجوز گرفته که به زودی و البته با فاصله از یکدیگر راهی بازار نشر خواهند شد.

این کتاب‌ها را فریدون مجلسی ترجمه کرده و بر اساس اعلام قرار است ابتدا کتاب 576 صفحه‌ای «منم کلودیوس» و سپس کتاب 591 صفحه‌ای «خدایگان کلودیوس» منتشر شوند.

رابرت گریوز در طول 90 سال زندگی خود حدود 140 عنوان کتاب از جمله ده‌ها رمان تاریخی بر جای گذاشت و «منم کلودئوس» معروف‌ترین این رمان‌ها است. او دفترها شعری متعددی هم دارد و علاوه بر این، کتاب خاطرات گریوز از جنگ جهانی اول، هر سال تجدید چاپ شده است.

از این نویسنده انگليسی، آثار متعددی در ایران چاپ شده که «منم کلودیوس» و «خدایگان کلودیوس» از آن جمله است. در میان دیگر آثار چاپ شده گریوز در ایران می‌توان به «اسطوره‌های یونانی و لاتین»، «دختر همر»، «قیصر و کسری» و «كالیگولا» اشاره کرد. آخرین کتابی که از وی در ایران چاپ شده، رمان 600 صفحه‌ای «عيسای پيامبر» است که نشر «پایان» آن را راهی بازار کرد.

کد مطلب 2003776

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