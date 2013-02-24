افزایش تعداد تلفات ناشی از زلزله در قرن حاضر/ مرگ 3.5 میلیون نفر تا سال 2100

به گزارش خبرگزاری مهر، در تحقیقاتی که با ریاست توماس هولزر مهندس زمین شناسی در سازمان زمین شناسی آمریکا منتشر و نتایج آن به صورت آنلاین با عنوان مرگ و میر جهانی زلزله منتشر شده آمده است که تعداد افرادی که در قرن بیست و یکم بر اثر وقوع زلزله جان خود را از دست می دهند افزایش خواهد یافت.

این تحقیق اضافه کرده است که تعداد زلزله هایی که مرگ و میر قابل توجهی دارند افزایش می یابد و تعداد افرادی که بر اثر این پدیده طبیعی جان خود را از دست می دهند به تبع بالا خواهد رفت.

هولزر و جیمز سویج که از نویسندگان این تحقیق بوده آمار مرگ و میر زلزله هایی که بیش از 50 هزار تلفات داشته اند را از سال 1500 میلادی تاکنون بررسی کرده اند.

این محققان با مقایسه این اطلاعات با جمعیت جهان به این نتیجه رسیده اند که تعداد زلزله های فاجعه بار همزمان با رشد جمعیت افزایش می یابد.

این محققان پس از آن که از نظر آماری همبستگی میان تعداد زلزله های فاجعه بار در هر قرن را با جمعیت جهان بررسی کردند توانستند پیش بینی های جدید درباره جمعیت جهانی که توسط سازمان ملل ارائه شده استفاده کنند و پیش بینی کنند که تقریبا 21 زلزله فاجعه آمیز دیگر در قرن بیست و یکم رخ می دهد و این زلزله ها سه برابر تعداد زلزله های قرن گذشته است.

آنها همچنین پیش بینی کرده اند که آمار کلی مرگ و میر زلزله در قرن حاضر می تواند دوبرابر شده و به 3.5 میلیون نفر برسد، اگر جمعیت جهان تا سال 2100 از 6.1 میلیارد سال 2000 به 10.1 میلیارد برسد.

دیوید اپلگیت نایب رئیس خطرات طبیعی سازمان زمین شناسی آمریکا گفت: این پیش بینی می تواند الگویی برای دانشمندان باشد تا سازه هایی مستحکم تر در مناطق زلزله خیز بنا کنند. از سوی دیگر نمی توان از ارزش شهروندان آگاهی چشم پوشی کرد که از خطرات طبیعی این سیاره آگاه هستند و در راستای به حداقل رساندن این خطرات گام بر می دارند.

از آغاز قرن بیست و یکم چهار زلزله فاجعه بار رخ داده است. سونامی و زلزله سوماترا – آندامن در سال 2004، زلزله هایتی در سال 2010 که هرکدام از آنها موجب از بین رفتن 200 هزار نفر شدند درمیان این نمونه ها جای می گیرند.

این تحقیق علت وقوع زلزله های مرگ آسا را چنین توضیح داده است که تعداد زلزله ها بیشتر نشده بلکه جمعیت افزایش یافته و به تبع آن ساختمانهای آسیب پذیری که در مناطق زلزله خیز جهان ساخته می شوند زیاد شده است.

هولزر اهمیت ساخت سازه های تجاری و مسکونی که در طول زمین لرزه سقوط نکنند و انسانها را به کام مرگ نکشند را مورد تأکید قرار داد و گفت: بدون چنین سازه هایی در مناطق زلزله خیز در سطح جهان آمار تلفات زلزله همچنان افزایش می یابد.