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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۳۸

محسنی خبر داد:

24 نفر در نهاد کتابخانه های عمومی البرز استخدام می شوند

24 نفر در نهاد کتابخانه های عمومی البرز استخدام می شوند

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی استان البرز از جذب 24 نفر در این نهاد خبر داد و گفت: از بین 276 متقاضی 24 نفر در کتابخانه های استان البرز استخدام می شوند.

رمضانعلی محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: طی فراخوانی از فارغ التحصیلان دانشگاه ها دعوت بعمل آمد تا نسبت به ثبت نام در آزمون استخدامی نهاد کتابخانه های عمومی اقدام نمایند.

وی افزود: متقاضیان تا 1 اسفند فرصت ثبت نام را داشتند و آزمون اصلی نیز 25 اسفند ماه برگزار خواهد شد.

مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی البرز گفت: تا کنون 276 نفر در استان البرز متقاضی شرکت در این آزمون بوده اند و 24 نفر نیز جذب کتابخانه های عمومی استان می شوند.

این نهاد در بخش های کتابدار، کتابدار کودک، کتابدار کتابخانه سیار، کارشناس مالی،کارشناس فناوری اطلاعات، آمار و برنامه ریزی و کارشناس مشارکت ها از میان فارغ التحصیلان جذب نیرو خواهد داشت.

کد مطلب 2003779

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