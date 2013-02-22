به گزارش خبرگزاري مهر، رئیس شورای اسلامی استان فارس گفت: بر اساس آمار کنترل عملکرد شوراها، توسط شورای عالی استانها شورای اسلامی استان فارس جزو موفقترین شوراهای کشور محسوب می شود.

مظفر مختاری افزود:ادعا موفق بودن شورای اسلامی استان فارس ، حقیقتی است که ناظران و بازرسان شورای عالی استان ها ،بابررسی عملکرد استان ها بر آن صحه گذاشته اند.

وی ادامه داد عملکرد شورای اسلامی استان فارس باعث بوجود آمدن این شائبه شده که فارس از یک دبیرخانه شلوغ ، با تعداد زیادی نیرو برخوردار است درحالیکه حجم بالای کارهای انجام شده در این شورا تنها توسط چهار يا پنج تن از افراد دلسوز، متعهد و در عین حال متخصص انجام گرفته است.

مختاری در بررسی عملکرد شورای شهر شیراز نیز گفت:باوجود اینکه دولتها با ایجاد سد در مقابل تفویض اختیارات مانع از تحقق کامل وظایف شوراها ها شده اند ، اما شورای شهر شیراز نیز در دوره سوم یکی از موفقترین شوراها بوده است.

روستاهای فارس شناسنامه دار می شوند

مدیرکل امورروستایی استانداری فارس از شناسنامه دار شدن تمامی روستاهای این استان خبر داد.

رحیم آزادی افزود: با شناسنامه دار شدن روستاها و تکمیل اطلاعات ما در خصوص پروژهای عمرانی روستا، تعدادخانوار، تعداد افراد باسواد و... برنامه ریزی براي پیشرفت روستاها و مناطق محروم استان به مراتب راحت تر از گذشته خواهد شد.

وی استعدادیابی در روستاها را یکی از اهداف شناسنامه دارشدن شوراها دانست و افزود: شناخت استعدادها در روستا باعث می شود تا زمینه اشتغال پایدار در روستاها فراهم شود.