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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۱۷

افتخاری جدید برای سرمربی بایرن؛

هاینکس در آستانه هزارمین بازی در بوندسلیگا

هاینکس در آستانه هزارمین بازی در بوندسلیگا

یوپ هاینکس سرمربی بایرن مونیخ در دیدار شنبه مقابل وردربرمن در هزارمین بازی بوندسلیگایی خود حضور خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اینکه 12 بازی تا پایان فصل 13-2012 باقی مانده بایرن در صدر جدول بوندسلیگا قرار دارد و می خواهد چندین رکورد را بشکند.

اما در دیدار شنبه تمام نگاه ها به یوپ هاینکس خواهد بود که در هزارمین بازی خود در بوندسلیگا شرکت خواهد کرد. هاینکس با تیم های مونشن گلادباخ و هانوفر در دوران بازی 369 بار به میدان رفت و در مجموع 630 بار هم روی نیمکت تیم های مونشن گلادباخ، بایرن مونیخ، آینتراخت فرانکفورت، شالکه و بایرلورکوزن نشست.

در این تعداد بازی هاینکس 484 بازی خود در بوندسلیگا را با پیروزی پشت سر گذاشته که 310 پیروزی آن به عنوان مربی بوده است. تنها اتوریهاگل با 391 پیروزی و هنس وایسویلر با 312 پیروزی رکوردهایی بهتر از هاینکس در اختیار دارند. البته به نظر می رسد هاینکس تا قبل از پایان فصل رکورد وایسویلر را خواهد شکست.

کد مطلب 2003805

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