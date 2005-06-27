نشست خبري مسئولان دو باشگاه استقلال و سائو پائولو برزيل

به گزارش خبرگزاري " مهر" بدنبال برگزاري ديداردوستانه تيمهاي استقلال ايران وسائوپائولوبرزيل صبح فردا مسئولان دوباشگاه درنشستي خبري پيرامون اين ديدار، برنامه ويژه تقدير ازپيشكسوتان استقلال، همكاريهاي دوجانبه استقلال وسائوپائولوبرزيل و برنامه هاي معاونت فرهنگي باشگاه استقلال توضيحات لازم را به خبرنگاران رسانه هاي گروهي ارائه خواهند داد.

گفتني است: نمايندگان كليه رسانه ها جهت تهيه خبر، عكس وفيلم ازتمرينات سائوپائولوراس ساعت 16 ازهمان محل ( شركت پيوند نشان طلايي ) به سمت محل تمرين تيم سائوپائولوبرزيل عزيمت نمايند.