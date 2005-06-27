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۶ تیر ۱۳۸۴، ۱۶:۴۳

نشست خبري مسئولان دو باشگاه استقلال و سائو پائولو برزيل

مسئولان دو باشگاه استقلال ايران وسائو پائولو برزيل در نشستي خبري به سوالات خبرنگاران رسانه هاي گروهي پاسخ خواهند داد.

به گزارش خبرگزاري " مهر" بدنبال برگزاري ديداردوستانه تيمهاي استقلال ايران وسائوپائولوبرزيل صبح فردا مسئولان دوباشگاه درنشستي خبري پيرامون اين ديدار، برنامه ويژه تقدير ازپيشكسوتان استقلال، همكاريهاي دوجانبه استقلال وسائوپائولوبرزيل و برنامه هاي معاونت فرهنگي باشگاه استقلال توضيحات لازم را به خبرنگاران رسانه هاي گروهي ارائه خواهند داد.
گفتني است: نمايندگان كليه رسانه ها جهت تهيه خبر، عكس وفيلم ازتمرينات سائوپائولوراس ساعت 16 ازهمان محل ( شركت پيوند نشان طلايي ) به سمت محل تمرين تيم سائوپائولوبرزيل عزيمت نمايند.

کد مطلب 200381

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