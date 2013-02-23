به گزارش خبرگزاري مهر، وحید آشتیانی در این رابطه توضیح داد: یکی از سیاستهای دفتر توسعه خوشه کفش قم سیاستگذاری و اعمال برنامه در راستای افزایش سطح صادرات محصولات کفش و دمپایی ماشینی استان است.

وی افزود: در همین زمینه ایجاد زیرساختهای مطالعاتی و کاربردی از جمله تصحیح مدل صادرات، پرهیز از فروش درب کارخانه‌ای به دلالان خارجی و در مقابل آن حضور فعال و موثر در بازارهای هدف صادراتی و نمایشگاههای بین المللی است.

مسئول صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی قم افزود: خوشبختانه بعد از ایجاد نمایندگی فروش کنسرسیوم صادراتی کفش قم در آسیای میانه در اوایل سال جاری و موفقیت این روش صادراتی، امروز شاهد راه اندازی نخستین فروشگاه کفش قم در عراق به عنوان بزرگ‌ترین و اصلیترین بازار صادراتی کفش کشور هستیم.

وی با بیان اینکه این حضور در قالب همکاری مشترک بخش خصوصی با کنسرسیوم صادراتی و خوشه کسب و کار کفش استان بوده است گفت: این فروشگاه به همت بخش خصوصی در شهر مقدس نجف اشرف راه اندازی گردید و در آن محصولات خوشه کسب و کار کفش قم و در قالب کنسرسیوم صادراتی کفش استان عرضه خواهد شد.

آشتیانی اضافه کرد: با این اقدام به موقع و مناسب خوشه کسب و کار کفش قم، سبب گردید تا محصولات استان بدون واسطه و با قیمتی رقابتی در بازارهای خارجی به دست مصرف کنندگان برسد و از سوی دیگر ارزش افزوده حاصل از این صادرات مستقیماً در اختیار تولید کننده قرار گیرد.

وی با اشاره به روح همکاری و تعامل در برقراری این فروشگاه در خارج از کشور توضیح داد: این اقدام در خور تقدیر بخش خصوصی و کنسرسیوم صادراتی کفش قم بیانگر سرمایه اجتماعی خوشه کفش قم و گسترش فرهنگ تعامل و همکاری و روحیه کارگروهی است که نتیجه مادی و معنوی آن نیز مستقیما متوجه خود تولیدکنندگان است.

گفتنی است خوشه کسب و کار کفش قم از سال 89 آغاز به کار کرده و تاکنون توانسته است کنسرسیوم صادراتی، حضور در نمایشگاه های بین المللی، شناسایی بازارهای صادراتی جدید و ارسال محصول به کشورهای هدف را در دستور کار خود قرار دهد.

