حفظ بستر رودخانه ها برای تکثیر طبيعي ماهیان خاویاری ضروری است

حجت سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از دیگر راهكارهاي بهبود ذخاير و جمعيت تاسماهيان، تنظيم صيد و بهره برداري اصولي از ذخاير اين ماهيان است.

وی همچنین با اعلام اینکه ماهيان خاوياري از مهمترين گونه هاي در حال انقراض به شمار می روند، اظهار داشت: درياي خزر بزرگترين درياچه جهان است و وجود ذخاير ماهيان خاوياري باعث شده تا اين دريا موقعيت ممتازي در جهان داشته باشد.

مدیرکل شیلات گیلان با اشاره به اینکه 90 درصد از صيد جهاني ماهيان خاوياري در اين دريا انجام مي گيرد بر ضرورت حفظ ذخاير اين ماهيان گرانبها و ارزشمند تاکید کرد.

وی با بیان اینکه درياي خزر به همراه رودخانه هاي حوزه آبريز آن منبع و بنياد ژنتيكي تاسماهيان را تشكيل مي دهد، افزود: بهره برداري بي رويه و نبود اجرای برنامه هاي مناسب بازسازي، به ذخاير ارزشمند اين ماهيان آسيب جدی وارد کرد.

سعیدی اظهارداشت: علاوه بر صيد بي ضابطه و بي رويه اين ماهيان، افزايش جمعيت و افزايش تقاضا، توسعه شهرها و روستاها در مناطق ساحلي، تخريب اراضي كشاورزي و پوشش هاي گياهي و جنگلها در مجاورت رودخانه ها، تخليه آلاينده هاي صنعتي، شهري و غیره در رودخانه ها، برداشت شن و ماسه از رودخانه ها، ساخت پل ها و سدها بر روي رودخانه ها باعث شده است تا محل هاي تخم ريزي طبيعي اين ماهيان صدمه ببيند و در نتيجه ذخاير عمده اين ماهيان رو به كاهش نهاد.

وی در ادامه با اعلام اینکه خاویار از مهمترين محصولات صادراتي در بخش شيلات كشور است، یادآورشد: برنامه ریزی هدفمند به منظور حفظ ذخایر این گونه های مهم و با ارزش یک ضرورت بی بدیل است.