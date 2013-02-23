  1. استانها
  2. گیلان
۵ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۳۶

داداش پور در گفتگو با مهر:

ترويج ایده های نوین از ملزومات گذر از كشاورزي سنتي به صنعتي است

ترويج ایده های نوین از ملزومات گذر از كشاورزي سنتي به صنعتي است

خبرگزاری مهر: مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان گفت: در راستاي دستیابی به توسعه كشاورزي، ترویج از ملزومات گذر از كشاورزي سنتي به صنعتي است.

علی اصغر داداش پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مهم مي تواند با ترويج ايده ها و تكنولوژي هاي نوين، آگاهي روستائيان را در جهت افزايش توان و بازده توليدي بالا ببرد.

وی همچنین با اعلام اینکه ورود آموزش در بخش کشاورزی قدمتی بسیار دارد، اظهارداشت:  شکی نیست که آموزش در هر مقوله ای عامل اساسی در ایجاد تحول و پیشرفت است و مخاطب اصلی آن نیز انسان است که با اتکاء به دانش خود واسطه تغییر و دگرگونی می شود.

مدیر هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی گیلان گفت: بخش کشاورزی از این اصل منفک نبوده و حتی با توجه به ازدیاد جمعیت و افزایش تقاضای مردم به غذا از یک طرف و محدود بودن منابع آب و خاک از طرف دیگر باعث شده که بعد آموزش جلوه و نمود دیگری پیدا و بخش کشاورزی را با بخش های دیگر متمایز کند.

وی افزود: با هدف ارائه آموزش های صحیح ترویجی و بهره وری مناسب از نیروی انسانی روستائیان به عنوان قشر عظیم جامعه مولد روستایی نخست باید مسائل، مشکلات و نیازهای آموزشی آنها به دقت شناسایی و بعد با داشتن شناخت کافی و مناسب از این عوامل، درصدد رفع موانع و نیازهای آنان برآمد.

داداش پور اظهارداشت: با اقدام مزبور گامی مهم و اساسی در جهت بهبود وضعیت آموزشی این قشر زحمتکش برداشته و موجبات دستیابی به توسعه پایدار در روستاها فراهم خواهد شد.

وی گفت: رسالت واقعی ترویج مبنی بر آموزش صحیح سازگار و منطبق با نیازها، علایق و خواسته های مخاطبان با بهره وری و بازخورد علمی مناسب و همچنین کیفیت بالا و خوب آموزش برای کشاورزان که جمعیت چشمگیری را به خود اختصاص داده اند.

 مدیر هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی گیلان یادآورشد: همچنین توجه به تقویت رابطه تحقیق و ترویج با محوریت کشاورز به عنوان یک اصل مهم در توسعه کشاورزی و روستایی مطرح است بنابراین نظر به اهمیت نقش ترویج و تحقیق در افزایش بهره وری و توسعه پایدار کشاورزی از یک طرف و کشاورزان به عنوانه بهره برداران از سوی دیگر و همینطور ایجاد زمینه برای ارتباط بیشتر عوامل تولیدی، فعالیت های زیادی باید در این زمینه انجام شود.

کد مطلب 2003833

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها