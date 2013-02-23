ترويج ایده های نوین از ملزومات گذر از كشاورزي سنتي به صنعتي است

علی اصغر داداش پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مهم مي تواند با ترويج ايده ها و تكنولوژي هاي نوين، آگاهي روستائيان را در جهت افزايش توان و بازده توليدي بالا ببرد.

وی همچنین با اعلام اینکه ورود آموزش در بخش کشاورزی قدمتی بسیار دارد، اظهارداشت: شکی نیست که آموزش در هر مقوله ای عامل اساسی در ایجاد تحول و پیشرفت است و مخاطب اصلی آن نیز انسان است که با اتکاء به دانش خود واسطه تغییر و دگرگونی می شود.

مدیر هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی گیلان گفت: بخش کشاورزی از این اصل منفک نبوده و حتی با توجه به ازدیاد جمعیت و افزایش تقاضای مردم به غذا از یک طرف و محدود بودن منابع آب و خاک از طرف دیگر باعث شده که بعد آموزش جلوه و نمود دیگری پیدا و بخش کشاورزی را با بخش های دیگر متمایز کند.

وی افزود: با هدف ارائه آموزش های صحیح ترویجی و بهره وری مناسب از نیروی انسانی روستائیان به عنوان قشر عظیم جامعه مولد روستایی نخست باید مسائل، مشکلات و نیازهای آموزشی آنها به دقت شناسایی و بعد با داشتن شناخت کافی و مناسب از این عوامل، درصدد رفع موانع و نیازهای آنان برآمد.

داداش پور اظهارداشت: با اقدام مزبور گامی مهم و اساسی در جهت بهبود وضعیت آموزشی این قشر زحمتکش برداشته و موجبات دستیابی به توسعه پایدار در روستاها فراهم خواهد شد.

وی گفت: رسالت واقعی ترویج مبنی بر آموزش صحیح سازگار و منطبق با نیازها، علایق و خواسته های مخاطبان با بهره وری و بازخورد علمی مناسب و همچنین کیفیت بالا و خوب آموزش برای کشاورزان که جمعیت چشمگیری را به خود اختصاص داده اند.

مدیر هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی گیلان یادآورشد: همچنین توجه به تقویت رابطه تحقیق و ترویج با محوریت کشاورز به عنوان یک اصل مهم در توسعه کشاورزی و روستایی مطرح است بنابراین نظر به اهمیت نقش ترویج و تحقیق در افزایش بهره وری و توسعه پایدار کشاورزی از یک طرف و کشاورزان به عنوانه بهره برداران از سوی دیگر و همینطور ایجاد زمینه برای ارتباط بیشتر عوامل تولیدی، فعالیت های زیادی باید در این زمینه انجام شود.