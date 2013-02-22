  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۴ اسفند ۱۳۹۱، ۲۰:۰۷

اسدی:

نفرات و تیم های برتر رقابت های کشتی با چوخه شمال شرق کشور مشخص شدند

نفرات و تیم های برتر رقابت های کشتی با چوخه شمال شرق کشور مشخص شدند

بجنورد- خبرگزاری مهر: رئیس هیئت کشتی با چوخه خراسان شمالی گفت: نفرات و تیم های برتر چهارمین دوره رقابت های کشتی با چوخه شمال شرق کشور مشخص شدند.

قاسم اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: چهارمین دوره رقابت های کشتی با چوخه شمال شرق کشور با شرکت 98 کشتی گیر در قالب 12 تیم از استان های خراسان شمالی، خراسان رضوی، سمنان و تهران از صبح جمعه به میزبانی گرمه و در محل سالن آزادی این شهر آغاز شد، با معرفی تیم ها و نفرات برتر خاتمه یافت.

وی با بیان ایننکه مسابقات در چهار وزن 65 کیلوگرم، 75 کیلو، 85 کیلو و 85+ کیلوگرم برگزار شد، اظهار داشت: در پایان در رده بندی تیمی، گرمه به مقام قهرمانی رسید، فاروج دوم شد و شهرستان درگز نیز در مکان سوم ایستاد.

اسدی افزود: در رده بندی انفرادی نیز در وزن 65 کیلوگرم سعید رضاییان از بجنورد قهرمان شد، غلام نجاری از گرمه در مکان دوم ایستاد و علی رحمانی از آشخانه به مقام سومی بسنده کرد.

وی اضافه کرد: در وزن 75 کیلوگرم ابراهیم ولیان از اسفراین، شهرام ترخانی از درگز و بهزاد اکبری از گرمه به ترتیب در رده های اول تا سوم ایستادند.

این مسئول گفت: در وزن 85 کیلوگرم وحید قائمی از اسفراین قهرمان شد، سعید رضوانی از درگز دوم شد و هادی قدیمی نیز از تیم گرمه در جایگاه سوم ایستاد.

به گفته وی در وزن 85+ کیلوگرم مسعود حاجی پور مقدم از فاروج در رده نخست ایستاد، محسن خاکشور از فاروج نایب قهرمان شد و مسلم نوری از شیروان به مقام سومی رسید.

رئیس هیئت کشتی با چوخه خراسان شمالی در پایان با بیان اینکه به نفرات برتر این مسابقات به ترتیب 400، 300 و 250 هزار تومان وجه نقد اهدا شد، اظهار داشت: همچنین نفرات برتر هر وزن جواز حضور در رقابت های قهرمانی کشور که 14 فروردین ماه به میزبانی اسفراین برگزار می شود را کسب کردند.

کد مطلب 2003841

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها