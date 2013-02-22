نفرات و تیم های برتر رقابت های کشتی با چوخه شمال شرق کشور مشخص شدند

قاسم اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: چهارمین دوره رقابت های کشتی با چوخه شمال شرق کشور با شرکت 98 کشتی گیر در قالب 12 تیم از استان های خراسان شمالی، خراسان رضوی، سمنان و تهران از صبح جمعه به میزبانی گرمه و در محل سالن آزادی این شهر آغاز شد، با معرفی تیم ها و نفرات برتر خاتمه یافت.

وی با بیان ایننکه مسابقات در چهار وزن 65 کیلوگرم، 75 کیلو، 85 کیلو و 85+ کیلوگرم برگزار شد، اظهار داشت: در پایان در رده بندی تیمی، گرمه به مقام قهرمانی رسید، فاروج دوم شد و شهرستان درگز نیز در مکان سوم ایستاد.

اسدی افزود: در رده بندی انفرادی نیز در وزن 65 کیلوگرم سعید رضاییان از بجنورد قهرمان شد، غلام نجاری از گرمه در مکان دوم ایستاد و علی رحمانی از آشخانه به مقام سومی بسنده کرد.

وی اضافه کرد: در وزن 75 کیلوگرم ابراهیم ولیان از اسفراین، شهرام ترخانی از درگز و بهزاد اکبری از گرمه به ترتیب در رده های اول تا سوم ایستادند.

این مسئول گفت: در وزن 85 کیلوگرم وحید قائمی از اسفراین قهرمان شد، سعید رضوانی از درگز دوم شد و هادی قدیمی نیز از تیم گرمه در جایگاه سوم ایستاد.

به گفته وی در وزن 85+ کیلوگرم مسعود حاجی پور مقدم از فاروج در رده نخست ایستاد، محسن خاکشور از فاروج نایب قهرمان شد و مسلم نوری از شیروان به مقام سومی رسید.

رئیس هیئت کشتی با چوخه خراسان شمالی در پایان با بیان اینکه به نفرات برتر این مسابقات به ترتیب 400، 300 و 250 هزار تومان وجه نقد اهدا شد، اظهار داشت: همچنین نفرات برتر هر وزن جواز حضور در رقابت های قهرمانی کشور که 14 فروردین ماه به میزبانی اسفراین برگزار می شود را کسب کردند.