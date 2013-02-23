70 درصد مصوبات سفرهای هیئت دولت به بندرانزلی عملیاتی شده است

سعادتمند داوودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مصوبات مرحله نخست سفر استانی هیئت دولت 90 درصد و همینطور مصوبات مرحله دوم و سوم 70 درصد اجرایی شده است.

وی همچنین با اعلام اینکه پروژه کنار گذر جنوبی بندر انزلی از طرح های مهر ماندگار دولت است، اظهارداشت: طول این پروژه 16 کیلومتر است که در دو فاز هشت کیلومتری در حال ساخت است.

فرماندار انزلی روند ساخت پروژه کنار گذر را بسیار خوب توصیف کرد و گفت: این پروژه تا پایان دولت دهم به بهره برداری می رسد.

وی افزود: با هدف رعایت مسائل زیست محیطی تالاب بین المللی انزلی پل های متعددی در مسیر پروژه کنار گذر در حال ساخت است که یکی از این پل ها نیاز به 630 مورد شمع کوبی دارد که هر کدام از شمع ها باید در عمق 45 متری زمین زده شود.

داوودی با بیان اینکه پل ها مورد اشاره ضمن داشتن هزینه زیاد زمانبر نیز هستند، اظهارداشت: این کنار گذر نقش مهمی در کاهش ترافیک شهر انزلی و رضایت مندی مردم دارد.

و در ادامه عرض و طول شهر انزلی را به ترتیب دو هزار متر و 16 کیلومتر اعلام کرد و گفت: سالانه گردشگران زیادی از اقصی نقاط دنیا به این شهر سفر می کنند.

فرماندار انزلی با اشاره به اینکه پل غازیان ( ولایت ) به دستور مقام معظم رهبری احداث شده است، افزود: این پل نقش اساسی در هدایت ترافیک شهر انزلی دارد.

وی همچنین از احداث پایانه جدید مسافربری در انزلی خبرداد و اظهار داشت: پایانه فعلی در شان و جایگاه مردم این شهرستان نیست و از سوی باید به مسافران و گردشگران خدمات خوب ارائه شود.

داوودی از راه اندازی میدان میوه و تره بار فضای در قالب 100 غرفه در غازیان انزلی اشاره کرد و بیان داشت: این پروژه نقش مهمی در ساماندهی وانت بارهای فروش میوه و همینطور رفاه حال مسافران، گردشگران و شهروندان دارد.

وی در ادامه با اعلام اینکه شهرستان انزلی دارای چهار جایگاه سوخت سی . ان . جی است، یادآورشد: از این تعداد دو جایگاه مربوط به بخش خصوصی، دو جایگا متعلق به شهرداری و یک جایگاه دیگر هم در حال ساخت است.