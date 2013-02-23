56 ورزشکار در مسابقات دارت قهرمانی مازندران رقابت کردند

احمد سفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات دارات قهرمانی مردان و زنان مازندران شامگاه جمعه به میزبانی انجمن هیئت های ورزشی شهرستان آمل برگزار شد.

وی افزود: هر تیم با چهار ورزشکار در بخش مردان و چهار ورزشکار در بخش زنان شرکت کرده و از سطح کمی و کیفی قابل قبولی برخوردار است.

سفری ادامه داد: مسابقات با قوانین جدید انجمن های ورزشی فدراسیون ورزش های همگانی برگزار می شود.

دبیر انجمن هیئت ورزشی آمل اضافه کرد: مسابقات به صورت تک حذفی انفرادی در دور مقدماتی و تیمی برگزار می شود.

سفری با بیان اینکه این مسابقات انتخابی قهرمانی کشور نیست و تیم های برتر تجلیل خواهند شد، یادآور شد: مسابقات انتخابی تیم منتخب مازندران در سال آینده برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این مسابقات یک روزه که در سالن ورزشی حجاب آمل در حال برگزاری است، 56 ورزشکار مرد و زن از هفت تیم با هم رقابت می کنند.

دبیر انجمن هیئت ورزشی شهرستان آمل گفت: در این مسابقات تیم هایی از آمل (دو تیم )، بابل (دو تیم )، ساری، امیرکلا و شرکت نفت ول وله شمال بر روی 9 تابلو دارت با هم رقابت می کنند.

وی یادآورشد: تیم دارت آمل با حمایت رئیس انجمن هیئت های ورزشی شهرستان و حمایت های اداره ورزش و جوانان آمل در رده های سنی مختلف در طول هفته و برابر برنامه اعلامی تمرین می کند.