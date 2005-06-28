برخورد خوب با جوانان در بستر دين بايد در اولويت برنامه هاي فرهنگي و ديني مسوولين قرار گيرد

عفت شريعتي نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار دين و انديشه "مهر" درمشهد با بيان اين مطلب افزود : جوانان ما بر خلاف آنچه امروز تبليغ مي شود دين گريز نيستند و رفتار وبيان مناسب با توجه به شرايط و نياز جوانان مي تواند درگرايش به معرفت ديني و بازيابي هويت فرهنگي موثر باشد .

وي در ادامه اظهار داشت : جامعه ما بزرگترين ضربه ها را از افراط و تفريط متحمل شده است و امروز ضرورت بازنگري در ديدگاههاي كلي فرهنگي جامعه بيش از هر زمان ديگري نمود پيدا كرده است .

نماينده مردم مشهد اظهار داشت : براي بازيابي فرهنگي محيط اجتماع خانواده و رسانه هاي گروهي بخصوص صدا و سيما نقش عمده اي ايفا مي كنند .

شريعتي در ادامه گفت : متوليان ديني و فرهنگي جامعه در دوره هاي گذشته به مسائل اساسي جامعه بيشتر با ديد ظاهري و بدور از كالبد شكافي نگريسته اند ، بعنوان مثال در بحث دين نبايد فقط به سمينارهاي سالانه بسنده كرد يا اينكه در صدا وسيما نبايد فقط ظاهر عبادت را در فيلمها مشاهده كرد .

شريعتي در پايان ضمن اشاره به جو موجود در دانشگاهها گفت : بحث مسائل فرهنگي، عقيدتي و رفتاري دانشجويان از ظرافت و ويژگيهاي خاصي برخوردار است و با قشر فرهيخته دانشگاهي كشور نبايد خشك و بي منطق برخورد كرد و نبايد در هدايت دانشجويان سهل انگار ي كرد .

