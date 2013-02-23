نجات سه کوهنورد گمشده در ارتفاعات نوشهر

امیرحسین عسگرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز گذشته سه کوهنورد در ارتفاعات جنگلی نجارده و بندپی قصد صعود را داشتند که به دلیل گم کردن راه در بخشی از کوهستان در مناطق جنگلی یاد شده گرفتار شدند.

وی دلیل گم شدن این سه کوهنورد را در نا آشنا بودن به منطقه و همراه نداشتن تجهیزات نظیر قطب نما و راهنمای بومی دانست و گفت: همراه داشتن تجهیزات و لوازم ایمنی و ضروری به کوهنوردان کمک خواهد کرد در صورت بروز حادثه بتوانند تا زمان رسیدن گروه امداد و نجات خود را از خطر رهایی بخشند.

عسگرزاده با اشاره به نجات جان اين سه كوهنورد به هموطنانی كه قصد عزيمت و صعود از ارتفاعات شهرستان نوشهر را دارند، هشدار داد تا با رعايت كليه نكات ايمني در هنگام صعود، شرايط آب و هوايي و همراه داشتن افراد راهنمای بومی را در نظر داشته باشند

وی افزود: در پی تماس تلفنی یکی از کوهنوردان گرفتار شده دو اکیپ از هلال احمر نوشهر با کمک نیروهای پایگاه بسیج بندپی به محل اعزام شدند و پس از پنج ساعت عملیات جستجو، موفق شدند تا کوهنوردان گرفتار شده در ارتفاعات را نجات دهند.

رئیس جمعیت هلال احمر نوشهر گفت: با حضور به موقع و اقدام سریع ماموران هلال احمر و نیروهای بسیج، خوشبختانه سه کوهنورد از خطر نجات یافتند و حال عمومی این افراد مساعد و خوب است.