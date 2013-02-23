900 قالیباف بابلی بیمه می شوند

علی اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از پیگیریهای در دست اقدام کمیسیون نظارت بابل با همکاری مجمع امور صنفی و سازمانهای صنفی این شهرستان برای تسهیل و تسریع خدمات‌ رسانی اصناف، تاسیس برج اصناف در بابل بوده که با تاسیس این مکان، واحدهای صنفی با امکانات در این مکان مستقر می‌ شود.

وی تشکیل کمیسیون نظارت به عنوان عالی‌ترین مرجع سیاستگذاری در زمینه مسائل و مشکلات صنفی شهرستان، فرماندار، رئیس دادگستری، فرمانده نیروی انتظامی، شهردار، اعضای شورای شهر، رئیس اداره مالیات، رئیس شبکه بهداشت و درمان و رئیس مجمع امور صنفی با ریاست رئیس صنعت، تجارت و معدن بابل را یکی از اقدامات مهم برشمرد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بابل گفت: در راستای حمایت از قالیبافان برای بهره‌مندی از بیمه درمان حدود سه هزار و 800 نفر به تامین اجتماعی معرفی شدند که دارای دفترچه بیمه تامین اجتماعی هستند.

اصغری بیان داشت: در شهرستان بابل، بندپی غربی و شرقی به عنوان یکی از مراکز فرش دستباف در مازندران هشت هزار قالیباف شناسایی که برای هفت هزار و 600 نفر کارت قالیبافی صادر شد.

وی ادامه داد: 900 نفر در ردیف پیگیری و بررسی مزایای بیمه قرار دارند.

این مسئول افزود:75 نفر از قالیبافان برای دریافت تسهیلات 1.5 میلیون تومانی به بانک کشاورزی معرفی شدند که تخصیص وام این گروه در دست بررسی است.

بابل یکی از شهرهای پرجمعیت مازندران است.